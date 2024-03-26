Для обеспечения деятельности человека на Луне DAPRA предложила идею строительства лунной железной дороги, как надежного способа транспортировки людей, материалов и оборудования.

Инициативы по колонизации Луны и освоению ее ресурсов в последнее время начинают обрастать различными идеями, из которых в последнее время весьма примечательной становится концепция DARPA (Агентство перспективных исследовательских проектов США для военного сектора) по строительству железнодорожной сети на поверхности естественного спутника Земли.

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Хотя эта идея на первый взгляд может показаться нелепой, тем не менее этот проект подкреплен обоснованиями, основанными на видении деятельности будущей космической колонии на Луне. Необходимость в надежной транспортной инфраструктуре там при постоянном присутствии человека на лунной поверхности была обоснована после первых полетов на Луну в 1969 году, так как ее колонизация потребует создания важных инфраструктурных объектов, таких как система снабжения питьевой водой, электростанции или транспортные системы.

С учетом того, что наш естественный спутник огромен, то даже для относительно ограниченного перемещения человека потребуется эффективная транспортная система, соединяющая различные районы его деятельности там. Поэтому именно для удовлетворения этой потребности DAPRA предложила идею строительства лунной железной дороги как надежного способа транспортировки людей, материалов и оборудования по обширной поверхности Луны.

Выбор именно железной дороги оправдан не только ее практичностью. Как указывают эксперты DAPRA и NASA, такая транспортная система уменьшит воздействие лунной пыли (реголита), которая может повредить оборудование и скафандры, поскольку легко прилипает к любым поверхностям. Кроме того, воздействие лунной пыли усугубляется статическим электричеством из-за отсутствия атмосферы на Луне. Таким образом, путешествие на поезде может, безусловно, помочь сохранить целостность и продлить срок службы оборудования.

Экспертами также указывается, что, хотя другие транспортные средства, такие как лунные багги, возможны для передвижения по Луне, их недостатком является то, что они оставляют следы на лунной почве, которые останутся на ней на неопределенный срок, поскольку там нет осадков, которые могли бы их стереть. Таким образом, железнодорожная система представляется в глазах DAPRA разумной альтернативой, позволяющей минимизировать это воздействие на окружающую среду.

Для перехода к детальной разработке этого проекта, DAPRA привлекло Northrop Grumman, компанию, специализирующуюся на аэронавтике и обороне. В рамках такого партнерства с DARPA, Northrop Grumman должна взять на себя несколько ключевых обязанностей, включая создание прототипа, говорится в заявлении, опубликованном компанией. В частности, Northrop Grumman должна будет определить ресурсы, необходимые для реализации проекта, включая оценку материалов, технологий, энергии и оборудования, которые могут потребоваться для строительства и обслуживания железнодорожной сети. В ближайшее время также планируется провести подробный финансовый анализ для оценки общей стоимости проекта.

Как указывается в заявлении DARPA, если проект когда-нибудь перейдет в стадию реализации, то он будет опираться на использование строительной робототехники, что является необходимостью из-за суровой окружающей среды Луны и ограничения рисков для людей. Таким образом, Northrop Grumman будет отвечать за разработку стратегий эффективного внедрения этой технологии на лунной поверхности. Контракт также предусматривает разработку решений различных технических задач, таких как выравнивание железнодорожного полотна, регулярный осмотр и техническое обслуживание железнодорожной сети.