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vizir47
В Agoravox провели анализ новой газовой геополитики ЕС
Представители французских СМИ провели анализ новой газовой политики ЕС. Действия европейских властей свелись к тому, что поставки газа в Европу начнутся с юга через Турцию, которая станет новым транспортным узлом для транспортировки газа, заменив тем самым Германию.

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Представители французских СМИ провели анализ новой газовой политики ЕС. В нем, в частности, признается, что, после разрушения первого и второго "Северного потока" действия европейских властей свелись к тому, что поставки газа в Европу начнутся с юга через Турцию, которая станет новым транспортным узлом для транспортировки газа по трубопроводам в Европу. Но главной целью Запада было, прежде всего, окончательно отделить Германию от России.

Gazinière

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При этом отмечается весьма странная ситуация, когда российский газ, после введения Западом санкций в отношений России из-за начала СВО в Украине,  вот уже два года продолжает поставляться в Венгрию, Словакию и Австрию по газопроводу, который проходит по территории Украины, и Россия продолжает платить ей транзитные сборы.

Также отмечается абсурдность заявлений министра экономики и финансов Франции Брюно Лемера, что он поставит российскую экономику на колени за 15 дней, хотя он покупает все больше и больше российского газа после сокращения его поставок из США. И это подтверждает тот факт, что поставки российского газа во Францию выросли на 41% в 2023 году. При таких темпах, как отмечается, Россия могла бы стать крупнейшим поставщиком СПГ во Францию, ведь это такой же "Северный поток-2", но в четыре раза дороже. В этих условиях проведенный анализ указывает, что «никогда еще Франция не испытывала такой катастрофы со стороны своих правителей».

Относительно же новой газовой политики ЕС напоминается, что турецкая компания Botas предложила поставлять газ в Евросоюз через Балканский коридор в реверсном режиме. Речь идет о газопроводе, по которому российский газ, а ранее советский газ, направлялся в Румынию и Турцию через Украину. В скором времени объем такого газа может достичь 11 миллионов кубометров в сутки. Турция снабжается газом по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку", проходящим через Черное море, оба этих газопровода загружаются исключительно из России.

Но Турция также может рассчитывать на газ, который поступает из Азербайджана. Однако Азербайджан - страна, с которой европейцы подписали контракт о поставках газа в июле 2022 года, частично снабжается за счет России, поскольку его добыча газа недостаточна ему самому...

В связи с этим проведенный анализ констатирует: налицо подтверждение того, что санкции против России не вредят ей, а вредят Европе... и играют в пользу Эрдогана. В результате Греция получит основную часть газового пакета, поступающего из Турции, поэтому она должна сблизиться, несмотря на свои исторические разногласия. Из Греции газ пойдет через Италию, которая будет перераспределять его. В частности, в Австрию, которая будет направлять газ в Германию, работы по подключению такого потока продолжаются.

Кроме того, Италия имеет очень хорошие дипломатические отношения с Алжиром благодаря его поставкам газа. Таким образом, Италия также становится новым газовым узлом в Европе вместо Германии, которая теперь будет зависеть от Рима.

Осуществляется явное перераспределение потоков энергоносителей в Европе, все еще находящейся под контролем США, и именно юг Европы отныне будет иметь наибольшее влияние на энергетическую политику.

Подпитка Европы газом будет осуществляться и из Северного моря. Таким образом кончается главный кошмар Соединенных Штатов - крупное сближение Германии и России. Эта миссия по развалу прежних связей выполнена, разрыв между двумя странами почти окончательный.

Теперь, как отмечается в анализе, поскольку европейский газовый вопрос решен, США смогут сосредоточиться на Кавказе и маневрировать, чтобы вернуть Азербайджан в свою сферу влияния через ЕС и НАТО. Грузия, Казахстан и другие бывшие страны-сателлиты СССР в Центральной Азии в свою очередь столкнутся с чередованием обещаний и угроз со стороны Вашингтона, целью которых является попытка изолировать и ослабить Россию. 

В этой обманчивой игре все большее подчинение Европы американским интересам является результатом самого вопиющего раболепия и полной утраты того, что у нее оставалось от суверенитета, признается в опубликованном анализе.

#франция #газовая политика ес #поставки газа в ес
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