В Шербурге состоялась церемония начала строительства первой французской атомной подводной лодки 3-го поколения SNLE 3G.

20 марта в Шербурге состоялась церемония начала строительства первой французской атомной подводной лодки 3-го поколения (SNLE 3G). Указанное мероприятие состоялось в присутствии Эммануэля Шивы - генерального уполномоченного по вооружениям Франции, адмирала Николя Вожора - начальник штаба национального флота, генерала Винсента Понса - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил, Пьер-Эрике Поммелле - генерального директора Naval Group, и Лоика Рокара - генерального директора TechnicAtome.

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Согласно оценок французских военных экспертов, этот проект, осуществляемый под руководством Генерального Управления вооружений (DGA) в сотрудничестве с Управлением военного применения Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) Франции, имеет решающее значение для будущей политики французского сдерживания. Он был официально начат в феврале 2021 года, подрядчиками были назначены Naval Group и TechnicAtome.

Как указывает Министерство вооруженных сил Франции, «подлодки SNLE 3G будут реагировать на меняющуюся угрозу в течение следующих 50 лет, особенно с точки зрения неуязвимости и скрытности, оснастятся самыми современными версиями стратегических ракет M51». Строительство подлодок SNLE является технологической задачей, поскольку речь идет о совместном размещении атомного источника электроэнергии с «космической ударной системой» в корпусе длиной около 150 метров, причем с упором на соблюдение требований скрытности.

До настоящего времени, в отличие от своего британского коллеги, который много рассказывал о своих четырех будущих SNLE класса Dreadnought, французское военное министерство довольно сдержанно комментировало характеристики SNLE 3G. Известно только, что подлодка будет иметь размеры «около» 150 метров (что на 12 метров больше, чем у нынешних подводных лодок класса «Le Triomphant»), иметь водоизмещение 15 000 тонн при погружении и что она будет нести 16 стратегических баллистических ракет типа M51.

Подводная лодка SNLE 3G будет иметь силовую установку на ядерном реакторе, в котором будет применен «ряд значительных инноваций» по сравнению с силовыми установками на атомных подводных лодках (SNA) типа Suffren. Кроме того, он будет обладать улучшенной акустической скрытностью благодаря «маскирующему покрытию, нанесенному на его корпус таким образом, чтобы уменьшить шум, излучаемый в воде», а также «инновационной магнитной скрытности при угрозе с воздуха», и новой бортовой установке по очистке воздуха.

Маневренность подлодки SNLE 3G будет увеличена по сравнению с ее предшественниками, а противодействие возможности ее обнаружения будет усилено, как обещает компания Thales, намеревающаяся использовать в этом вопросе «технологический прорыв».

Стоимость этого проекта остается конфиденциальной. Тем не менее, в конце церемонии разрезания первого металлического листа для новой подлодки, представитель компании Naval Group уточнил, что для строительства основной части SNLE 3G потребуется «100 000 устройств, а также сотни километров кабелей и цепей». При этом он подчеркнул, что «такое достижение требует редких ноу-хау в технологическом и промышленном плане, которыми обладают очень немногие страны в мире».

Тем не менее, как объяснили присутствовавшие на церемонии военно-морские представители, некоторые технологические достижения, разработанные для SNLE 3G, также пойдут на пользу нынешним подводным лодкам класса «Le Triomphant». В частности для того, чтобы они могли «иметь наилучшие эксплуатационные характеристики в течение всего срока их использования до 2050-х годов».

Как указало военное министерство, «Закон о военном программировании (LPM) на 2024-2030 годы предусматривает строительство четырех подлодок SNLE 3G. Они заменят те, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, чтобы обеспечить преемственность позиции сдерживания стратегических океанских сил: 4 атомные подлодки, из которых как минимум одна постоянно патрулирует, готовая выполнить приказ о стрельбе в установленные сроки».

Ожидается, что французские ВМС получат в свое распоряжение первую подлодку SNLE 3G в 2035 году.