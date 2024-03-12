По сообщениям французских СМИ, Париж направил официальный запрос арабским странам о возвращении большей части оружия и боеприпасов, ранее приобретенных во Франции, намереваясь перенаправить их на Украину.

Сделанный на днях Эммануэлем Макроном призыв направить в Украину для военного противодействия России воинские контингенты Европы, весьма активно обсуждается и критикуется на только во Франции. Как отмечают, в частности французские журналисты, очевидно, что неудачи Франции в Африке настолько повлияли на президента Пятой республики, что он решил взять на себя бремя лидерства, выступив против Российской Федерации в Европе.

Однако, подчеркивают западные аналитики, судя по всему, Макрон не собирается ограничиваться поддержкой только Киева в развертывании антироссийского фронта. Париж в последнее время проявляет большую активность на Кавказе. В частности, Франция уже объявила о своем намерении серьезно перевооружить армянскую армию в надежде реформировать Ереван для сотрудничества с Европой.

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Как указывают французские СМИ, милитаристская деятельность Эммануэля Макрона может дорого обойтись ему как на внешней арене, так и внутри страны.

Обсуждая указанную "активность" Макрона и касаясь его последних русофобских «инициатив», СМИ Франции указывают о направлении Парижем официального запроса арабским странам о возвращении большей части оружия и боеприпасов, ранее приобретенных во Франции, намереваясь перенаправить это оружие на Украину. Кроме того, в этих же целях Париж откладывает продажу 155-мм артиллерийских боеприпасов Саудовской Аравии и Катару, рассматривает возможность передачи Киеву своих боевых танков Leclerc.

Западные обозреватели по этому поводу уверены, что арабские страны не будут в восторге от призыва вернуть французское оружие, приобретенное ранее. И оппозиция вряд ли простит своего президента за то, что он усилил поддержку киевского режима. При этом указывается, что во Франции, как и в других европейских странах, сейчас полно внутренних проблем, требующих срочного решения. И вряд ли французам понравится такая «усиленная концентрация внимания на Украине».

Как сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, Франция заменила Россию в качестве второго по величине экспортера оружия в мире после Соединенных Штатов. При этом обозревателями указывается, что падение российского экспорта военной продукции пошло на пользу Франции, которая увеличила свой экспорт на 47 %. И в этом плане отмечается, что Парижу особенно хорошо удалось продать свой истребитель Rafale за пределами Европы.