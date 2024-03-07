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vizir47
Министерство вооруженных сил Франции хочет иметь два прототипа квантовых компьютеров к 2032 году
Военное министерство Франции заинтересовалось квантовой технологией и и поставило перед собой задачу «иметь два прототипа универсальных квантовых компьютеров французской разработки к 2032 году».

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Учитывая потенциал, который имеет квантовая технология, она заинтересовала военное министерство Франции.  

Принятый во Франции «Закон о военных программах на 2024-2030 годы» (Loi de programmation militaire 2024-2030 – LPM 2024-2030), кстати, делает это направление развития приоритетным. В нем, в частности, уточняется, что в 2025 году правительство должно будет представить парламенту доклад о «возможном использовании квантовых технологий во французских вооруженных силах».

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Но, как сообщают французские СМИ, эти программы уже запущены. Так, в сентябре 2020 года Главное Управление вооружений (DGA) уведомило Национальное управление аэрокосмических исследований и разработок (ONERA) о сделке на сумму 13 миллионов евро на закупку «исследовательских интерферометрических гравиметров на холодных атомах» (GIRAFE). Они предназначены для гидрографической и океанографической службы Национального военно-морского флота (SHOM).

Кроме того, Фонд оборонных инноваций, управляемый Bpifrance от имени министерства вооруженных сил, уже провел свои первые испытания совместно с  компаниями Pasqal (квантовые процессоры) и Quandela (квантовая фотоника). DGA оказало поддержку другим малым и средним предприятиям, занимающим эту нишу, включая Muquans и Syrlinks, и профинансировало около двадцати диссертаций по квантовой теории.

Еще одно применение, на которое Министерство вооруженных сил возлагает большие надежды, - это квантовые вычисления, которые позволили бы очень быстро обрабатывать миллиарды данных, будь то для обороны, разведки, моделирования или разработки новых систем вооружений.

Отсюда и программа PROQCIMA, официально запущенная DGA по случаю национального квантового дня, организованного в Национальной библиотеке Франции 6 марта с.г. Цель состоит в том, чтобы «иметь два прототипа универсальных квантовых компьютеров французской разработки к 2032 году», - говорится в заявлении Министерства вооруженных сил.

Для этого DGA уведомило о рамочных соглашениях пять компаний, специализирующихся на квантовых технологиях, в том числе Pasqal, Alice&Bob, C12, Quandela и Quobly. «Они закладывают основу для инновационного партнерства между государством и молодыми французскими исследовательскими компаниями» и «должны позволить разработать наиболее перспективные технологии от лабораторных прототипов до крупномасштабных решений для квантовых вычислений (LSQ), которые можно использовать для нужд министерства обороны», - объясняет DGA.

Начатый в партнерстве с Генеральным секретариатом по инвестициям (SGPI) и возглавляемый Агентством по цифровым технологиям обороны (AND, входящим в состав DGA), этот проект финансируется на 500 миллионов евро.

У пяти компаний, отобранных в рамках программы PROQCIMA, есть свои сильные стороны для решения этой задачи. Но еще неизвестно, каким из них удастся «снять различные препятствия в области машиностроения, производства и индустриализации», заявляет военное министерство. Эта программа будет проходить в три этапа: проверка концепции, «созревание» и затем индустриализация. В 2028 году для продолжения будут выбраны только три наиболее успешных проекта. Затем «конкурс будет ограничен двумя наиболее эффективными технологиями, которые продолжат программу по переходу от прототипов вычислителей (цель: 128 логических кубитов) к промышленным продуктам, которые будут использоваться их первыми клиентами (цель: 2048 логических кубитов)», - заключает военное министерство Франции.

#франция #квантовые технологии #министерство ооруженных сил франции #создание квантовых компьютеров во франции
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