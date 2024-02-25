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vizir47
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
Баку в своем намерении модернизировать национальную истребительную авиацию заказал у Пакистана истребители-бомбардировщики JF-17 «Thunder» Block III.

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На фоне демонстрации армянским премьер-министром Пашиняном продолжения конфронтации с Азербайджаном и укрепления обороны Армении с помощью индийского и французского оружия, в частности, такого как ракеты класса "земля-воздух" Akash, Баку также пытается укрепить свои вооруженные силы.

Так, на прошлой неделе вооруженные силы Азербайджана начали собственное производство беспилотных летательных аппаратов средней дальности Akinci, при поддержке турецкого холдинга Baykar.

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Помимо этого, как следует из азербайджанских СМИ,  Баку также намерен модернизировать свою истребительную авиацию, основу которой сегодня составляет примерно пятнадцать МиГ-29, а также около 40 штурмовиков Су-25. В частности, стало известно, что Азербайджан заказал у Пакистана  истребители-бомбардировщики JF-17 «Thunder» Block III. Контракт стоимостью 1,6 миллиарда долларов будет включать поставку боеприпасов, обучение пилотов и техников, а также материально-техническую поддержку.

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Цена на JF-17 варьируется в зависимости от комплектации и, по оценкам экспертов, она составляет от 25 до 50 миллионов долларов. Если принять во внимание закупку боеприпасов и сопутствующие льготы, то заказ, размещенный Баку, будет включать не менее двадцати единиц техники.

Напомним, что этот истребитель-бомбардировщик разработан в рамках сотрудничества между Пакистаном и Китаем, оснащен двигателем РД-39 российского производства, способен летать со скоростью 1,6 Маха. Он может нести до 3800 кг боеприпасов, оснащен РЛС KLJ-7A с активной антенной, шлемофонным прицелом и электрическими средствами управления полетом.

Активное обсуждение между Пакистаном и Азербайджаном указанной сделки происходило последние два года.  Как указывали в ряде публичных выступлений представители военных кругов кавказской республики, Исламабад и Баку поддерживают прекрасные отношения с момента обретения Азербайджаном независимости. Пакистан одним из первых признал независимость Азербайджана, между странами существует тесное сотрудничество по многим региональным и стратегическим вопросам, в том числе и в военной области. Исламабад поддерживал Баку по таким важным для Баку аспектам, как карабахский. Поэтому приобретение истребителей  JF-17 Thunder у Пакистана рассматривается  обеими странами как знаковое событие в укреплении военно-технического сотрудничества.

Азербайджан стал третьей страной после Мьянмы и Нигерии, остановившей свой выбор на пакистанском истребителе JF-17 Thunder, разработанном совместно пакистанским авиационным комплексом и китайской Chengdu Aircraft Industry Corp. Как отмечают военные эксперты, немаловажной особенностью пакистанских самолетов является их доступность по цене, передовые технологии и высококачественная западная авионика.

#азербайджан #пакистан #военно-техническое сотрудничество #закупка истребителей jf-17
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