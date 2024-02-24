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vizir47
В Китае воспитание ребенка обходится дороже, нежели в других странах
Как признают китайские эксперты, несмотря на усилия властей КНР по стимулированию семей иметь больше детей, демографический кризис в этой стране не уменьшается.

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Несмотря на усилия властей КНР по стимулированию семей иметь больше детей, демографический кризис в этой стране не уменьшается. И среди основных серьезных причин такой ситуации в Китае, эксперты называют высокую стоимость воспитания ребенка, в том числе и в сравнении с другими странами.

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Как показывает анализ, опубликованный  в феврале 2024 китайским Институтом демографических исследований YuWa, средняя стоимость воспитания и обучения ребенка с момента его рождения до 17 лет составляет 74 800 долларов. Эта цифра увеличивается до 94 500 долларов, если в общей сумме учитывать 18-летний возраст.

С чисто финансовой точки зрения эти цифры ставят Китай в число стран, где воспитание ребенка обходится дороже всего. Чтобы сравнить эту ситуацию с другими государствами, необходимо соотнести эту сумму с ВВП страны на душу населения. В данном случае в Китае расходы на воспитание одного ребенка в 6,3 раза превышают ВВП на душу населения. В докладе YuWa говорится, что в Австралии расходы всего в 2,08 раза превышают ВВП на душу населения, а в Соединенных Штатах они выросли до 4,11.

Эти цифры дают первое объяснение плохой демографической тенденции в стране, где уровень рождаемости особенно низок. Население Китая существенно сократилось за последние два года, и в 2023 году уровень рождаемости стал самым низким с момента провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году. Несмотря на усилия властей по стимулированию домохозяйств к рождению большего числа детей, демографический кризис действительно существует и угрожает оказать значительное влияние на вторую по величине экономику мира.

Несмотря на стремление переломить ситуацию после десятилетий «политики в отношении одного ребенка», ни одна из национальных кампаний, похоже, пока не приносит результатов. Помимо затрат в денежном выражении, в докладе указывается на аспект более относящийся к социальной среде: «трудности, с которыми сталкиваются женщины при совмещении семьи и работы». Для многих женщин жертва просто того не стоит.

Те, кто берет отпуск по беременности и родам, сталкиваются с риском «несправедливого обращения» по возвращении на работу. В докладе YuWa говорится, что они могут, например, быть переведены в другие отделы, получить сокращение заработной платы или упустить возможности продвижения по службе. Если женщина решает приостановить свою профессиональную карьеру ради образования своего ребенка, ее возвращение на рынок труда в значительной степени оказывается под угрозой. В докладе утверждается, что заработная плата женщин, у которых есть дети, может снизиться на 12-17 %.

Кроме того, в исследовании подчеркивается, что в тех случаях, когда отпуск по беременности и родам полностью оплачивается компаниями без государственной помощи, весьма вероятно, что работодатели склонны избегать найма женщин детородного возраста.

Наконец, исследование напоминает, что в Китае женщины, как правило, несут ответственность за домашние дела, которые включают в себя все, что связано с воспитанием ребенка. На практике это означает, что женщины тратят на это почти пять часов в день, что сокращает как их свободное время, так и оплачиваемую работу. Отцы также теряют свободное время, но это, как правило, не влияет ни на их рабочее время, ни на их карьеру.

#китай #демография #стоимость воспитания детей
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