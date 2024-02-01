В руководстве НАТО активно обсуждается возможность создания в Европе своего рода «шенгенской зоны» для быстрой переброски войск и вооружений, прежде всего на восточный фланг НАТО.

Как сообщают западные СМИ, в последние дни в НАТО, на фоне рассмотрения ряда вариантов вооруженного обострения отношений с Россией, активно осуждается нынешняя путаница в правилах, ограничивающих обмен и оборот военной техники между европейскими странами. При этом отмечается, что из-за ограничений на передвижение военных грузов внутри ЕС войска НАТО не могут быстро передвигаться, что является головной болью для руководства НАТО.

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В этих условиях в руководстве военно-атлантического альянса решение видится в создании в Европе «особой зоны» для быстрой переброски войск и вооружений, прежде всего на восточный фланг НАТО. Таким образом, Североатлантический альянс считает, что одной из основных задач, которую должна решить такая «особая зона», это создание «военного Шенгена», что должно будет позволить прибыть на театр военных действий «раньше русских».

Предполагается, что результаты переговоров о введении «военного Шенгена» могут быть объявлены до июльского саммита Альянса в Вашингтоне.

Тем не менее, стремясь показать свою особую верность Вашингтону, продвигающему через руководство НАТО идею упрощения процедур перемещения оружия «на восточный фронт», в конце января о создании уже сегодня «военного коридора в ЕС» объявили Нидерланды, Германия и Польша.

«Нам нужен военный Шенген, чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг вперед: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», - такое сообщение опубликовала в своем блоге в соцсетях министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

При этом в странах Североатлантического альянса через национальные СМИ уже начата «разъяснительная работа», в ходе которой подчеркивается, что такая зона «свободного Шенгена» якобы позволит войскам стран альянса свободно перемещаться для подготовки к возможному применению пятого соглашения - статьи устава НАТО о коллективной обороне. В частности указывается, что "НАТО соглашается создать свободные военные коридоры через Европу в рамках Шенгенской военной системы", то есть зоны свободного передвижения военных, аналогичной Шенгенской зоне.