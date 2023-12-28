Бразильский филиал американского гиганта Burger King запустил новую функцию в своем приложении: чем более "суровым" будет праздничный день, тем больше скидок на продукты меню могут получить покупатели

Как сообщают французские СМИ, бразильский филиал американского гиганта Burger King запустил новую функцию в своем приложении: чем более "суровым" будет праздничный день, тем больше скидок на товары могут получить покупатели.

Используя систему распознавания лиц, приложение бразильского филиала Burger King - гиганта быстрого питания, родившегося в 1953 году во Флориде (США), сделал рекламный ход, организовав акцию «Hangover Whopper» (флагманский бургер с похмелья), которая заключается в предложении до 2 января пропорциональных скидок от уровня похмелья его клиентов.

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Процедура проста: вы просыпаетесь с головной болью и, вместо того, чтобы отправиться на бодрящую прогулку или приготовить себе немного бульона, заходите в приложение Burger King, где загружаете селфи. С помощью системы распознавания лиц приложение якобы оценивает ваш уровень похмелья и, соответственно, предлагает вам купоны на скидки, если вы заказываете Whooper - громадный бюргер. Попутно вам предлагается "праздничное меню".

В акции используется технология распознавания лиц для измерения “уровня похмелья” человека от одного до трех и предлагается соответствующий комбинированный купон на Whopper Jr. Double, Whopper или Whopper Double Double. Селфи можно публиковать в социальных сетях, расширяя охват акции.

«Использование технологии распознавания лиц в сочетании с юмором создаст новую связь с потребителями», - говорится в заявлении, цитируемом сайтом Hitek.fr, агентства, привлеченного для проведения этой кампании.

Как отмечают французские журналисты, под игривой внешностью бренд проводит здесь хитрую операцию, поскольку таким образом собирает множество данных о своих клиентах и предлагает дешевую кампанию, при этом потребители получают стимул заказывать бутерброды, публикуя свои селфи в социальных сетях. Правда, при этом во французских СМИ отмечается, что на данный момент пока отсутствует информация о том, распространилось ли это предложение на другие страны. Также, как и о том, удалось ли потребителям, которые не были в состоянии похмелья, получить скидки.

На протяжении многих лет компания Burger King использовала ряд игривых и даже трансгрессивных методов для привлечения трафика в свое приложение и рестораны, часто на глобальных рынках, таких как Бразилия. В 2019 году, например, компания предложила пользователям мобильных устройств в Бразилии бесплатный Whopper за то, что они противодействовали рекламе своих конкурентов. Ранее в 2018 году в рамках трюка “Whopper Detour” ("Гигантский объезд") использовался геоконвестинг, чтобы отвлечь потребителей от McDonald's и его ресторанов.

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Как сообщают СМИ, продажи Burger King в США выросли на 6,6% и на 7,6% по всему миру, что увязывает, согласно последнему отчету компании о прибылях, рост выручки сети с проводимой рекламной деятельностью.