Об опасности углубления энергетического и экономического кризиса в Европе после прекращения в 2022 году многими европейскими странами закупать поступающий по трубопроводам дешевый российский газ, предупреждают ведущие газовые и энергетические компании Германии.

После того, как в 2022 году многие европейские страны прекратили закупать поступающий по трубопроводам дешевый российский газ в силу политических причин и давления США, европейскую экономику постиг глубокий энергетический и экономический кризис.

реклама

От инициированного Вашингтоном конфликта с Россией, бесспорно, больше других пострадала Германия: металлургическая, химическая, фармацевтическая, автомобильная отрасли немецкой промышленности всегда были чрезвычайно энергоемкими и поэтому нуждались в больших объемах дешевой энергии. Пойдя на поводу администрации Байдена, нынешнее правительство Германии сначала лишило эту страну из-за антироссийских санкций доступа к трубопроводному российскому газу. А затем, как к настоящему времени подтвердили многие средства массовой информации в мире, осенью прошлого года совместными усилиями американских и норвежских военных были совершены беспрецедентные теракты в отношении гигантских подводных трубопроводов "Северный поток".

В этих условиях, как отмечает Financial Times, Европа и, особенно Германия, по-прежнему подвержены шокам поставок и цен на природный газ, поскольку в ее системе отсутствуют амортизаторы, несмотря на предпринимавшиеся попытки снижения своей зависимости от российского газа. И это подтвердил указанному изданию управляющий директор ведущего немецкого энергетического гиганта RWE Маркус Креббер. По его словам, складывающаяся ситуация продолжает подвергать Европу шокам и скачкам цен, даже несмотря на то, что запасы природного газа заполнены в преддверии зимнего отопительного сезона.

В октябре топ-менеджер RWE указал немецкому изданию WirtschaftsWoche, что крупнейшей экономике Европы необходимо ускорить строительство инфраструктуры для импорта газа, чтобы избежать дефицита в будущем, так как перебои с поставками природного газа остаются серьезным риском для Германии.

На прошлой неделе Майкл Льюис, генеральный директор немецкого энергетического гиганта Uniper, заявил СМИ, что Европе необходимы дополнительные объемы СПГ, чтобы ослабить напряженность на рынке и проблемы с поставками. При этом он подчеркнул, что относительное спокойствие, которое в настоящее время царит на рынке СПГ, может снова превратиться в нестабильную турбулентность, если возникнут новые проблемы с поставками.

"Цены на природный газ останутся высокими, по крайней мере, до 2027 года", - говорится в опубликованном в августе отчете правительства Германии о мерах по снижению высоких затрат на электроэнергию для домашних хозяйств.

Немецкая группа операторов газовых хранилищ INES также заявила в своем отчете по газу, что Германия по-прежнему будет подвержена риску нехватки природного газа до зимы 2026/2027 гг., если она не предпримет шаги по добавлению терминалов СПГ, дополнительных емкостей для хранения газа или газопроводов.