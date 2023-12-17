DARPA и компания Raytheon приступили к работе по амбициозному совместному проекту - ретрансляционной системе воздушной беспроводной связи для передачи энергии, получившему название POWER.

Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны США (DARPA) и компания Raytheon приступили к работе по амбициозному совместному проекту с бюджетом в 10 миллионов долларов - ретрансляционной системе воздушной беспроводной связи для передачи энергии, получившему название POWER («постоянное оптическое беспроводное энергетическое реле»).

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Основная цель этого проекта - обеспечить надежный и эффективный источник энергии в сложных условиях эксплуатации, которые, в частности, могут включать зоны конфликтов или отдаленные районы, где доступ к обычной энергии ограничен или отсутствует. Этот инновационный проект сочетает лазерные технологии и высотные беспилотные летательные аппараты, оснащенные передовыми технологиями приема и передачи энергии и предназначенные для работы на больших высотах, где они могут улавливать энергию, передаваемую наземными лазерами, и перенаправлять ее в области, требующие энергии.

По сообщениям разработчиков, система POWER представляет концепцию «энергетической паутины», которая должна будет воплотиться в использовании беспилотных летательных аппаратах в воздушной системе распределения энергии. Военные специалисты по логистике заявляют, что они, таким образом, смогут точно и оперативно распределять энергию, использовать эту инновацию в зонах конфликтов, энергетически поддерживать различные военные объекты, включая наземные, воздушные или морские роботы. Так, например, беспилотный летательный аппарат наблюдения может находиться в результате в воздухе бесконечно долго, получая энергию от воздушной ретрансляционной сети, что является значительным стратегическим преимуществом.

Как указывается, каждый бортовой ретрансляционный беспилотник будет получать энергию через оптическую лазерную систему, а затем отправляет ее дальше по сети.

Помимо прямой передачи энергии, дроны могут служить ретранслятором для расширения общего диапазона распределения энергии, быстро перенаправляя ее в различные точки в соответствии с оперативными потребностями, тем самым повышая оперативность и эффективность вооруженных сил.

Вместе с тем, как указывается, система POWER не лишена технических проблем, особенно в области энергоэффективности, в частности, из-за потери энергии, которая происходит на каждом этапе передачи. Это связано с тем, что при преобразовании электричества в лазерный свет и наоборот часть энергии неизбежно теряется. Кроме того, в релейной системе, такой как POWER, где энергия должна передаваться в нескольких точках до достижения конечного пункта назначения, эти потери могут накапливаться.

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Как отмечается, инновационный подход программы POWER к распределению электроэнергии сможет также облегчить интеграцию возобновляемых источников, таких как солнечная или ветровая энергия, расположенных в отдаленных районах.