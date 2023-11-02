Президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается привести в исполнение угрозы, с которыми он выступил перед большим пропалестинским митингом на прошлой неделе, а именно - "представить Израиль перед всем миром как военное преступное государство".

Как сообщают турецкие СМИ, президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается привести в исполнение угрозы, с которыми он выступил перед большим пропалестинским митингом на прошлой неделе, а именно, что он « представит Израиль перед всем миром» как "военное преступное" государство. В этой связи официальные лица Турции изучают способы передачи досье о военных преступлениях Израиля в Международный уголовный суд (МУС). Об этом шаге властей Турции было объявлено в то время, когда число погибших в Газе превысило 8500 человек.

Эрдоган сказал многотысячной толпе в Стамбуле в субботу: "Израиль, мы собираемся объявить миру, что вы военный преступник, мы готовимся к этому, и мы собираемся представить Израиль миру как военного преступника", - сообщает государственная турецкая телекомпания. «Израиль совершает военные преступления как оккупант. Запад в долгу перед вами, но Турция не в долгу перед Израилем», - добавил турецкий лидер.

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Однако официальное государственное обращение в МУС Турция подать не может, так как Анкара не является участником Римского статута Международного договора, создавшего МУС. Тем не менее, через правительственные и неправительственные каналы турецкие власти могут сообщить прокурору МУС соответствующую информацию. В частности, турецкая газета Daily Sabah объясняет: «Турция не может напрямую обратиться в суд. Однако она может информировать прокуратуру МУС через правительственные учреждения и неправительственные организации (НПО) о преступлениях против человечности. В соответствии со статьей 15 Римского статута прокурор может проводить расследования proprio motu (по своей собственной инициативе) на основе информации, касающейся преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС. Следовательно, Турция может давать заключения о преступлениях, совершенных правительством Израиля».

В публикациях турецких СМИ также приводится ряд примеров по этому аспекту, а также различные заявления официальных лиц ООН, осуждающие неизбирательные нападения Израиля на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Газе. В частности сообщается, что генеральный прокурор МУС Карим Хан посетил в выходные контрольно-пропускной пункт Рафах между Египтом и Сектором Газа и выступил с резким предупреждением Израилю, подчеркнув, что воспрепятствование доставке гуманитарной помощи в Газу потенциально может быть расценено как преступное деяние. "Воспрепятствование доставке гуманитарной помощи, как это предусмотрено Женевскими конвенциями, может представлять собой преступление, подпадающее под юрисдикцию суда», - сказал Хан. Генпрокурор МУС также подчеркнул: «У Израиля есть четкие обязательства в отношении его войны с ХАМАС, не только моральные, но и юридические обязательства».

В ответ на резкие заявления Эрдогана Израиль отозвал всех своих дипломатов из Турции. «Учитывая серьезные заявления, исходящие из Турции, я приказал вернуть дипломатических представителей из этой страны, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией», - написал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в минувшие выходные.

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Как отмечают турецкие СМИ, хотя Турция может рассчитывать на поддержку БРИКС и стран Юга в своих усилиях по обвинению Израиля в военных преступлениях, реальность такова, что Гаагский трибунал уже давно находится под большим влиянием Запада. Его давно обвиняют в том, что он судит и осуждает африканских военачальников, но никогда не преследует американских, британских или европейских лидеров, ответственных за военные преступления, унесшие сотни тысяч жизней, в частности, в Ираке, Ливии или Йемене.