На военной базе Шомон-Семутье (Верхняя Марна) торжественно открыта Школа беспилотных летательных аппаратов, предназначенная для армейской разведки Франции.

26 октября премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр Вооруженных сил Себастьян Лекорну на военной базе Шомон-Семутье (Верхняя Марна), где размещается подчиненный разведывательной бригаде 61-й артиллерийский полк, торжественно открыли Школу беспилотных летательных аппаратов, предназначенную для армейской разведки Франции.

Эта Школа будет заниматься подготовкой военного и гражданского персонала на курсах, которые длятся от одной недели до двух лет.

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На этой военной базе Шомон-Семутье в течение нескольких лет уже проводится обучение использованию летательных беспилотников в военной разведке. Этим летом министерством обороны Франции было принято решение о создании специализированного подразделения в военной инфраструктуре этой страны - Школы дронов.

Указывая на важность создания такой Школы, недавно назначенный ее начальником подполковник Жану-Луи Буржуа указал, что французская армия уже давно активно использует беспилотники в своей деятельности. Массовое поступление различных дронов во все армейские подразделения требует улучшения авиационной подготовки и учета уже накопленного опыта использования беспилотников, чтобы гарантировать полный контроль над оперативным использованием этих новых возможностей в воздушном пространстве между гражданскими и военными.

Начальник Школы дронов также уточнил, что "Создание Школы беспилотных летательных аппаратов, являющейся одновременно центром передового опыта и знаний, позволяет продолжить развитие сферы беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах».

Эта школа на сегодняшний день в основном предназначена для подготовки военнослужащих сухопутных войск. Никакой специальной авиационной или академической подготовки для поступления в эту Школу не требуется, только прохождение необходимых медицинских и психотехнических тестов.

Относительно сроков обучения в этой Школе из появившихся во французских СМИ сообщений известно, что самая короткая стажировка там длится неделю. Самое продолжительное обучение, состоящее из нескольких модулей, длится более двух лет для изучения сложных систем беспилотных летательных аппаратов и их технического обслуживания. Это связано с проведением различия между простой вторичной квалификацией военнослужащего в качестве оператора беспилотников и основной, для которой прописан полный профессиональный путь, как указывается в программе Школы.

Программа обучения в Школе проходит по пяти направлениям:

- ознакомление с общими правилами использования воздушного пространства;

- координации действий всех заинтересованных общевойсковых сторон;

- технические особенности устройства и использования беспилотников;

- оптические средства в использовании беспилотников;

- техническое обслуживание беспилотников.

Помимо этого, слушатели Школы беспилотников будут, как указывается, знакомиться с уже накопленным опытом использования дронов на различных театрах военных действий сухопутных войск, в частности, во время операции французской армии "Бархан" в африканском Сахеле.

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О возможности подготовки операторов и специалистов по использованию морских беспилотников в программе открытой в Шомон-Семутье Школы пока ничего не говорится. Это обусловлено тем, что указанная военная база является сухопутной. Поэтому не исключается, что вопрос об открытии соответствующей Школы по подготовке операторов морских дронов может быть изучен во Франции позже.