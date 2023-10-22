Численность армии - основная сдерживающая сила во время конфликтов между приграничными странами. Учет этого аспекта становится весьма важным фактором в определении дальнейшего размаха вооруженного противостояния конкретных сторон и перспектив урегулирования ситуации.

Численность армии - основная сдерживающая сила во время конфликтов между приграничными странами. Сегодня, когда численность вооруженных конфликтов в мире продолжает расти, такие аспекты, как численность национальной армии той или иной страны, уровень ее вооружения становятся весьма важными факторами в определении дальнейшего размаха вооруженного противостояния конкретных сторон и перспектив урегулирования ситуации.

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В этой связи немецкий портал Statista, специализирующийся на сборе и анализ различных потребительских данных, провел исследование и назвал 10 наиболее многочисленных армий по состоянию на 2023 год.

1.Китай

Обладая численностью национальной армии в 2 миллиона военнослужащих, Китай поставлен на первой место в мире. Китайская армия, также известная как Народно-освободительная армия (НОАК) после окончания китайско-японской войны, состоит из нескольких подразделений, включая собственные ракетные войска, силы стратегической поддержки и Объединенные силы материально-технической поддержки.

2. Индия

По последним имеющимся данным, индийская армия насчитывает в своих рядах почти 1,45 миллиона активных военнослужащих. Этот значительный воинский контингент, также располагающий дополнительными возможностями в 1,15 миллиона солдат-резервистов, является одной из крупнейших армий мира, активно используется в рамках операций ООН по поддержанию мира.

3. Соединенные Штаты

Вооруженные силы Соединенных Штатов насчитывают 1,39 миллиона активных военнослужащих в составе армии США, ВМС США, ВВС США, Корпуса морской пехоты США и космических сил США. С 1 октября 2023 года Объединённый комитет начальников штабов армии США возглавляет генерал Чарльз К. Браун-младший - второй афроамериканец на этом посту.

4. Северная Корея

Национальная армия Северной Кореи, известная под официальным названием Корейская народная армия, является четвертой по численности армией в мире, насчитывает в своих рядах почти 1,2 миллиона военнослужащих под командованием Верховного Главнокомандующего, главы государства Ким Чен Ына, который также имеет звание фельдмаршала. Северная Корея является страной с самой продолжительной военной службой в мире: 10 лет для мужчин, 8 для женщин.

5. Россия

В последние полтора года российская армия находится в центре внимания последних новостных лент иностранных СМИ прежде всего из-за проводимой Россией СВО на Украине, указывающих, что она насчитывает 831 000 военнослужащих.

6. Пакистан

Армии Пакистана в последний период иностранными СМИ также уделяется в сообщениях повышенное внимание в силу того, что этот важный сосед Индии, с которой у Пакистана иногда складываются напряженные дипломатические отношения, имеет 6-ю по численности действующую армию в мире, насчитывающую 654 000 солдат, готовых вступить в вооруженный конфликт.

7. Иран

Вооруженные силы Исламской Республики Иран состоят из армии (Артеш), Корпуса стражей исламской революции (Сепах) и правоохранительных органов. Эти вооруженные силы насчитывают 575 000 активных военнослужащих, в основном находящихся внутри страны и в Персидском заливе.

8. Южная Корея

Южная Корея располагает действующей армией численностью почти в 555 000 человек. Она активно задействуется в миссиях ООН, участвует во многих учениях вместе с американскими военными.

9. Вьетнам

Основанная 22 декабря 1948 года в связи с обретением Вьетнамом независимости, Вьетнамская Народная армия насчитывает в своих рядах около 470 000 военнослужащих. Она известна тем, что успешно участвовала в крупнейших конфликтах в Юго-Восточной Азии в 1970-х и 1980-х годах.

10. Египет

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Египетская армия, насчитывающая 440 000 постоянно действующих военнослужащих, занимает 10-е место в мире по численности личного состава. Солдаты египетских вооруженных сил проявили себя во время Египетской революции в 2011 году, отказавшись выполнять приказы бывшего президента Хосни Мубарака, вынудив его уйти в отставку.