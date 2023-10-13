11 октября Вашингтон разрешил продать Буэнос-Айресу 24 подержанных датских истребителя F-16 для модернизации парка истребительных самолетов Аргентины.

Вашингтон разрешил Дании продать Аргентине 24 подержанных датских истребителя F-16 для модернизации парка истребительных самолетов этой страны всего за несколько часов до визита аргентинского президента Альберто Фернандеса в Пекин. Это разрешение госдепартамента США на приобретение Буэнос-Айресом 24 подержанных истребителей Lockheed-Martin F-16 из Дании подтвердила заместитель помощника государственного секретаря США по региональной безопасности Мира Резник в беседе с журналистами консервативной аргентинской ежедневной газеты La Nacion - одной из двух ведущих ежедневных газет страны. Мира Резник также добавила, что ведутся переговоры о дополнении этого разрешения бюджетной помощью в размере 40 миллионов долларов в условиях, когда ВВП Аргентины упал на 40 % с 2017 года и эта страна подвержена безудержной 100 % инфляцией в последние месяцы.

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Вопрос о приобретении Буэнос-Айресом новых боевых истребителей на смену выводимых из эксплуатации французских Mirage III оставался нерешенным последние годы. В результате Аргентина оказалась в весьма сложном положении, так как у ее военно-воздушных сил осталось лишь несколько дозвуковых самолетов А-4 Skyhawk для прикрытия страны размером в пять раз больше Франции.

Помимо серьезных экономических трудностей, планам Аргентины мешало британское вето в отношении катапультируемых кресел Martin-Baker, которыми оснащено большинство западных самолетов. На все британские военные технологии в отношении Аргентины, особенно в области боевых самолетов, строгое вето Лондон наложил со времен Фолклендской войны. Чтобы не расстраивать своего союзника, Вашингтон до сих пор также не отвечал положительно на просьбы Буэнос-Айреса о приобретении подержанных американских самолетов, хотя в области катапультируемых кресел у США есть национальное решение с ACES II.

Традиционно оснащенная западной техникой, аргентинская армия до сих пор сопротивлялась приобретению российского или китайского вооружения, хотя ряд предложений Буэнос-Айресу ранее было сделано. Однако, в последнее время, столкнувшись с непримиримостью Лондона и Вашингтона, Аргентина стала подавать отдельные сигналы в отношении возможности положительного рассмотрения ею предположения относительно китайско-пакистанского самолета JF-17 Thunder - весьма эффективного и экономичного одномоторного истребителя, уже приобретенного Нигерией и Бирмой. Тем более, что китайский Chengdu JF-17 - легкий одномоторный истребитель, относящийся к категории индийских Tejas или южнокорейских FA-50, уже показал свои неплохие боевые возможности. Кроме того, похоже, что последние предложения Пекина были особенно гибкими и экономически выгодными для Аргентины на фоне проводимой Китаем в последний период международной политики по расширению партнерских отношений со странами в различных регионах мира, в том числе и по развитию с ними военно-технического сотрудничества.

Указанные шаги Китая в отношении Буэнос-Айреса вызвали особые опасения в Вашингтоне с учетом вылета с официальным визитом в Китай 12 октября президента Аргентины Альберто Фернандеса и его намерений подписать там контракт на закупку 15 самолетов JF-17 Thunder вместе с возможностью приобретения другого военного китайского снаряжения.

Эти опасения Вашингтона и правых аргентинских политиков подтверждает тот факт, что объявление о срочном санкционировании Соединенными Штатами продажи 24 датских F-16 Аргентине было опубликовано ежедневной аргентинской консервативной правой газетой La Nacion именно накануне вылета аргентинского президента в Пекин. Поступая таким образом, вполне вероятно, что указанный шаг был направлен на то, чтобы помешать подписанию контракта Альберто Фернандесом во время его официального визита в Китай и укрепить общественное мнение Аргентины, и особенно вооруженные силы этой страны, в необходимости «поддерживать традиционные связи с Вашингтоном, нежели с Пекином».

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С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что указанный шаг Вашингтона был согласован с Лондоном в качестве «мягкого обхода» британского вето перед лицом возможного сближения Буэнос-Айреса с Пекином, поскольку аргентинские власти и общественное мнение страны продолжают считать Мальвинские острова аргентинскими, несмотря на сокрушительное военное поражение 1982 года.