Более века ученые озадачены водопадом с жидкостью цвета крови в Антарктиде, который был обнаружен в 1911 году британским геологом Гриффитом Тейлором.

Более века ученые озадачены водопадом с красной жидкостью в Антарктиде. Этот удивительный феномен, похожий на кровоточащую рану вековых льдов Антарктиды, был обнаружен в 1911 году британским геологом Гриффитом Тейлором и представлял собой водопад, разливающийся оранжевым пятном на поверхности озера Бонни, вблизи пролива Мак-Мердо и Сухой долины. С тех пор массивный ледяной утес там получил название ледника Тейлора.

Вытекающая из расщелин ледника вода сначала прозрачна, но затем быстро становится красной. На протяжении более чем столетия это явление, которое Тейлор окрестил "Кровавым водопадом", захватывало воображение людей и оставалось научной загадкой. Тейлору удалось установить, что под ледником находится появившееся 1,5-4 млн. лет назад древнее озеро, а струящаяся с него красная вода не замерзает из-за содержания в ней огромного количества соли, концентрация которой в три раза превышает содержание соли в морской воде.

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Первоначально сам Тейлор предположил, что это происходит из-за красных водорослей, чудом сохранившихся под толщей льда. Однако позднее его гипотеза по поводу этого явления была опровергнута.

Скрывающийся среди прочих подобных гигантов ледник Тейлора, высотой с пятиэтажный дом, по сей день представляет огромный интерес для учёных. Однако разгадка этого явления продвигалась весьма медленно из-за значительной удаленности этого места от цивилизации и трудностей добраться туда даже подготовленным экспедициям.

Однако, как следует из опубликованного исследователями из Университета Джона Хопкинса сообщения, им, возможно, удалось пролить новый свет на этот странный поток. Они взяли образцы красной жидкости и исследовали их с помощью узкоспециализированного просвечивающего электронного микроскопа и обнаружили нечто удивительное, что может даже иметь последствия для поисков внеземной жизни на других планетах. В частности, было обнаружено множество крошечных, богатых железом, но также содержащих много других элементов (кремний, кальций, алюминий, натрий) наносфер, которые в 100 раз меньше эритроцитов. Они на воздухе окисляются, превращая воду в «окровавленный» цвет. Существование этих таинственных наносфер, которые до сих пор не были обнаружены, противоречит преобладающей теории, согласно которой кроваво-красная жидкость образовалась из-за обилия минералов. Минералы имеют кристаллическую природу, чего нельзя сказать об этих наносферах.

В древних богатых железом и солью водах под ледником обитают штаммы бактерий, которые, возможно, не менялись тысячелетиями. Ученые полагают, что понимание этой крайне необычной среды обитания и ее форм жизни могло бы также помочь в поиске и понимании жизни на других планетах с аналогичными негостеприимными условиями.