Слушая музыку и полюбившихся музыкальных исполнителей, подчас некоторые из нас задаются вопросом: Почему лишь у некоторых людей идеальный слух?

Нас всех окружает огромный мир звуков. Они могут приносить незабываемое наслаждение, как например, звуки музыки. Или вызывают раздражение – в частности, шум движущихся по улицам машин или строительный шум.

Слушая музыку и полюбившихся музыкальных исполнителей, подчас некоторые из нас задаются вопросом: почему редкому из людей написано на роду стать композитором или певцом, музыкантом? Почему лишь у некоторых людей идеальный слух? Почему одни более восприимчивы к обучению игры на музыкальных инструментах, чем другие?

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Действительно, лишь немногие люди, одарены способностью уникального слуха, идентифицировать каждую ноту. Они автоматически связывают любой звук с нотой, так же естественно и отчетливо, как остальные различают буквы. Согласно проведенным исследованиям, в Европе, например, человек с уникальным слухом - это, как правило один на десять тысяч. А вот в странах Юго-Восточной Азии таких людей несоизмеримо больше. Но почему?

Информация, полученная нашими ушами, обрабатывается мозгом точно так же, как когда наши глаза воспринимают цвет, а мозг интерпретирует его как желтый, синий или красный, например. Не нужно специально концентрировать свое внимание, чтобы увидеть зеленый цвет в траве: обработка этой информации происходит автоматически.

То же самое происходит и с восприятием звуков человеком с абсолютным слухом. Каждый звук сразу же ассоциируется с запомненной высотой тона. Как показывают лабораторные исследования, когда человек с абсолютным слухом слышит звук, у него активизируются участки мозга, отвечающие за изучение языка (в частности, височная доля). Именно эта связь с языком делает некоторых людей более склонными к абсолютному слуху, чем других.

У многих абсолютный слух начинает приобретаться рано: в тот самый момент, когда маленький ребенок впервые ассоциирует слова со звуками, то есть в возрасте около 3 лет. До 6 лет, если изучение музыки проводится параллельно с изучением языка, у ребенка также будет больше шансов развить эту способность.

Однако не все мы начинаем углубленно знакомиться с разнообразием и слуховым отличием звуков в одном и том же возрасте. В Азии, особенно в Китае, людей с абсолютным слухом больше, чем на Западе. И причина здесь весьма простая. Многие из языков, на которых говорят там, являются тональными языками. Например, китайский, тайский или вьетнамский. Одно и то же слово, произнесенное разными тонами, имеет разные значения в китайском языке, в отличие от русского или английского, где тон указывает на эмоции, а не на смысл. Поэтому дети, с раннего возраста начавшие изучать китайский язык, например, учатся весьма рано связывать тона (высоту тона) со значением. И эти условия являются идеальными для развития абсолютного слуха.

Согласно обследованию студентов-музыкантов, проведенному в США, у 60 % учащихся, говорящих на китайском языке с детства, развился абсолютный слух, по сравнению с 14 % обычных англоязычных студентов. В этой связи некоторые ученые считают, что абсолютному слуху можно обучиться или, по крайней мере, можно заложить основу для его приобретения, например вместе с обучением китайскому языку. Однако значительная часть ученых придерживается иного мнения, что возникновение абсолютного слуха генетическое.

Тем не менее, в некоторых случаях абсолютный слух действительно может быть свидетельством редкой сверхспособности. И Моцарт тому идеальный пример. В 1770 году, когда ему было 14 лет, он прослушал в Сикстинской капелле полифоническое произведение мотет на текст псалма 50 итальянского композитора Григорио Аллегри. В то время это произведение ревниво охранял Ватикан, который запрещал любое воспроизведение и его распространение за стенами. Однако это произведение оказало столь сильное впечатление на молодого Моцарта, что он после простого прослушивания без единой ошибки переписал его на бумаге все, вплоть до последней ноты. Его безупречный слух, его талант и его исключительная память попали в самую точку.