Эксплуатация модели самолета была приостановлена после взрыва панели во время полета самолета, принадлежащего Alaska Airlines, произошедшего в субботу.

United Airlines обнаружили ослабленные болты и другие “проблемы с монтажом” на нескольких самолетах модели 737 Max 9, сообщили представители компании в понедельник. Это относится к модели Boeing, эксплуатация которой была приостановлена после отделения панели от самолета, которым управляла Alaska Airlines, в ходе полета в прошлые выходные.

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Air Current сообщил, что в United Airlines обнаружили несоответствующие болты на других элементах по меньшей мере на пяти деталях, проверенных после аварии. Федеральное управление гражданской авиации США и компания Boeing отказались от комментариев.

“С тех пор как мы начали предварительный осмотр в субботу, были обнаружены случаи, связанные с проблемами монтажа дверной заглушки. К примеру, болты, требующие дополнительной затяжки. Эти дефекты будут устранены нашей технической командой, чтобы безопасно возвратить самолет в эксплуатацию”, - говорится в заявлении авиакомпании United Airlines.

Панель салона самолета Alaska Airlines модели Boeing 737 Max, которая взорвалась в воздухе в пятницу, была обнаружена на заднем дворе одного из жителей Орегона. Взрыв произошел на высоте 16 тысяч футов, после чего пилотам пришлось совершить аварийную посадку. Пострадавших в результате инцидента нет. Вес найденной панели составляет 63 фунта.

Вечером понедельника авиакомпания Alaska Airlines заявила, что технические специалисты при осмотре самолетов модели Boeing 737 Max обнаружили незакрепленное оборудование. В заявлении говорится, что на нескольких самолетах были замечены проблемы с креплением оборудования.

Самолет, который взорвался в воздухе, до этого не использовался для рейсов на Гавайи, так как на трех рейсах подряд загоралась сигнальная лампа о возможных проблемах с давлением.

В понедельник компания Boeing и регуляторы США разрешили авиакомпаниям провести проверку самолетов модели Boeing 737 MAX, которые находятся на земле. Проверка 171 такого самолета, используемых в основном авиакомпаниями Alaska Airlines и United Airlines, может занять несколько дней и привести к отмене множества рейсов.

Компания Boeing заявила, что находится в тесном сотрудничестве с эксплуатантами модели Boeing 737 MAX и будет помогать клиентам устранять проблемы, выявленные в ходе проверок.

«Мы стремимся к тому, чтобы все самолеты Boeing соответствовали проектным спецификациям и высочайшим стандартам безопасности и качества, - заявили в компании. - Мы сожалеем о тех неудобствах, которые это вызвало для наших клиентов и пассажиров».

Акции Boeing в понедельник упали на 8%, так как компания столкнулась с последствиями неожиданного кризиса. Это стало последней неудачей для Boeing после ряда производственных задержек, препятствовавших восстановлению компании после длительного перерыва в полетах модели Boeing 737 MAX в 2019 году.

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось временно прекратить проверку 171 экземпляра модели Boeing 737 MAX 9 с установленной на них 60-фунтовой (27-килограммовой) панелью, которая отделилась от самолета, выполнявшего рейс авиакомпании Alaska Airlines.

Генеральный директор компании Boeing Дэйв Калхун провел во вторник онлайн-встречу с сотрудниками и руководством компании для обсуждения инцидента.

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«В случае серьезных аварий, подобных этой, крайне важно для нас открыто взаимодействовать с нашими клиентами и контролирующими органами для изучения и устранения причин происшествия, а также чтобы гарантировать, что такие инциденты больше не повторятся, - написал Калхун в обращении к сотрудникам компании в воскресенье. - Это должно быть и является фокусом нашего внимания прямо сейчас».