На канале IGN вышел ролик с первыми впечатлениями от игры Banishers: Ghosts of New Eden анонсированной ещё в прошлом году студией DON'T NOD.

Проект представляет собой экшен/RPG от третьего лица. Действие игры развернётся в 1695 в Новом Эдеме. Игрок возьмёт на себя роль шотландца Реда мак Рэйфа, занимающегося изгнанием призраков и уничтожающего монстров. Его напарница Антея Дюарт недавно погибла на задании и теперь путешествует с ним в качестве призрака. А Ред, в свою очередь, пытается найти способ её воскресить.

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По своей структуре игра чем-то напоминает God of War 2018 года. Большие открытые локации в рамках линейного приключения, а так же много сражений с холодным оружием в сочетании с головоломками, раскиданными по миру. Конечно, помимо холодного оружия у главного героя будет и огнестрельный мушкет, но использовать его слишком часто не получится. Патроны в нём бесконечные, но действует он скорее как способность с длительной перезарядкой. Так же в бою Реду будет помогать его призрачная напарница, используя кулаки и магию.

Одним только боем роль Антеи не ограничивается. По ходу игры можно будет в любой момент переключаться между героями, ведь некоторые головоломки можно решить только с помощью призрака. Плюс девушка служит своего рода детективом в игре. Она умеет видеть некую призрачную пыль и с помощью неё узнавать о том, что произошло с умершими.

Изучая окрестности города, игрок будет собирать информацию о проклятии, нависшим над этим местом, дополняя это знаниями, полученными от Антеи. Таким образом, можно собрать полную картину событий, что послужили источником проклятия, и в конце это поможет сделать правильный выбор и принять нужную сторону при снятии проклятия. А ещё выбор того, как снять проклятие, будет влиять на главную цель игры – воскрешение Антеи. Путь милосердия приблизит напарницу к загробной жизни, а более жестокий путь, наоборот, поспособствует её воскрешению.