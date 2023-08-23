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Во время открытия Gamescom 2023 на шоу показали множество роликов, посвящённых играм. Среди трейлеров так же был новый трейлер игры Mortal Kombat 1, выход которой должен состояться уже в сентябре этого года. В трейлере были представлены несколько новых персонажей, которые пополнят основной список бойцов. Этими бойцами оказались Синдел и Шао Кан. Так же в трейлере мелькали новые персонажи камео: Шанг Цунг и Мотаро.
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Одновременно с этим на официальной странице Mortal Kombat 1 в Твиттере разработчики решили поделиться обновлённой историей Шао Кана. В новой версии, где бог огня и хранитель времени Лю Канг перезапустил историю, Шао Кан больше не император Внешнего Мира. Шао принадлежит семье военного. Он должен был взять пример с отца и стать военным. Но эта цель могла быть не достижимой для него. В детстве Шао часто болел и был очень хилым парнем, а так же не отличался сообразительностью. В итоге дело в свои руки взял отец, создавший специальную систему развития для своего сына. После многих лет упорной работы Шао стал могущественным воином, а впоследствии генералом.
Генерал Шао прославил себя во множествах битв. Он клятвенно присягнул на верность императрице Синдел и готов уничтожить любого ради процветания Внешнего Мира. В том числе и саму императрицу. Судя по трейлеру.