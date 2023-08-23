NetherRealm представила новое виденье персонажа Шао Кана. Бывший император оказался хилым парнишкой, который в результате долгих тренировок стал огромным силачом.

Во время открытия Gamescom 2023 на шоу показали множество роликов, посвящённых играм. Среди трейлеров так же был новый трейлер игры Mortal Kombat 1, выход которой должен состояться уже в сентябре этого года. В трейлере были представлены несколько новых персонажей, которые пополнят основной список бойцов. Этими бойцами оказались Синдел и Шао Кан. Так же в трейлере мелькали новые персонажи камео: Шанг Цунг и Мотаро.

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Одновременно с этим на официальной странице Mortal Kombat 1 в Твиттере разработчики решили поделиться обновлённой историей Шао Кана. В новой версии, где бог огня и хранитель времени Лю Канг перезапустил историю, Шао Кан больше не император Внешнего Мира. Шао принадлежит семье военного. Он должен был взять пример с отца и стать военным. Но эта цель могла быть не достижимой для него. В детстве Шао часто болел и был очень хилым парнем, а так же не отличался сообразительностью. В итоге дело в свои руки взял отец, создавший специальную систему развития для своего сына. После многих лет упорной работы Шао стал могущественным воином, а впоследствии генералом.

Генерал Шао прославил себя во множествах битв. Он клятвенно присягнул на верность императрице Синдел и готов уничтожить любого ради процветания Внешнего Мира. В том числе и саму императрицу. Судя по трейлеру.