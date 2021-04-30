Продажи смартфонов OnePlus в Европе выросли почти вчетверо
Бренд OnePlus активно захватывает европейские рынки. По статистике, предоставленной производителем, в первом квартале текущего года продажи в регионе выросли на 388% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, общий доход здесь увеличился на 286%.
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На флагманские модели бренда, включая новинки 9 серии, приходится 65% доходов. В частности, OnePlus 9 Pro стал бестселлером в день запуска на французской и испанской площадках Amazon. При этом ключевым элементом долгосрочной стратегии производителя пока остаётся серия Nord, относящаяся к среднему уровню.
По данным компании Counterpoint за последний квартал 2020 года, OnePlus Nord стал самым продаваемым смартфоном на Android в Финляндии, что помогло компании стать лидером в ценовом сегменте 250-400 долларов. В Дании он стал наиболее востребованным аппаратом на Android с поддержкой 5G в сегменте 250-400 долларов (на втором месте, если считать только 4G-смартфоны). В обеих странах бренд сумел обогнать таких лидеров рынка, как Xiaomi и Huawei.
В первом квартале текущего года Скандинавия остаётся для OnePlus самым благоприятным регионом «Старого Света». На неё приходится 30% продаж, на втором месте — Западная Европа. В «топ» стран вошли Великобритания, Германия и Финляндия. При этом продолжается рост в Центральной Европе, и на востоке — расширяется присутствие в Польше и Румынии.
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На данный момент в Европе продано 3 миллиона смартфонов OnePlus, во всём мире — 10 миллионов устройств. Успеху производитель обязан высоким продажам 5G-моделей в сегменте 400-500 евро, партнёрству с глобальными и местными торговыми сетями, а также мобильными операторами (Amazon, Elisa, Telia, Deutsche Telekom) и расширению портфолио продуктов.
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