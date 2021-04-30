Redmi Note 9 Pro загорелся на глазах пользователя. Xiaomi отрицает свою вину
Как сообщает одна из пользовательниц Twitter Приянка Павра (Priyanka Pavra) из Индии, вчера произошло самовозгорание смартфона, который она подарила младшему брату. Судя по фото, речь идёт о Redmi Note 9 Pro или Pro Max — пока девушка не уточнила конкретную модель.
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Стоит отметить, что представители Redmi India связались с пострадавшей в социальной сети и попросили дополнительную информацию, после которой «следствие» пришло к выводу, что инцидент произошёл из-за «внешнего воздействия» и классифицирован, как «спровоцированный потребителем». Тем не менее, Xiaomi пока не сообщила журналистам, на каком основании в компании вынесли именно такое решение.
В твите девушка заявила, что приобрела смартфон своему брату относительно недавно, в декабре 2020 года. Вчера он заметил дым, испускаемый его Redmi. Поскольку парень видел в Сети немало роликов с последствиями взрывов смартфонов, он немедленно инстинктивно выбросил аппарат в воду. Судя по изображениям, размещённым в Twitter, смартфон полностью уничтожен и восстановлению не подлежит, сгорела задняя панель и треснуло стекло.
По словам местного представителя компании, безопасность пользователей является важнейшим приоритетом производителя и смартфоны проходят многоступенчатую проверку качества. Сейчас команда специалистов расследует инцидент, чтобы определить реальную причину произошедшего, причём, по предварительным данным, виноват владелец гаджета.
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Как сообщают индийские СМИ, в недавнем прошлом уже были инциденты с участием смартфонов Xiaomi. В одном случае Redmi Note 6 Pro начал дымиться непосредственно в магазине, в другом — пользователь почувствовал, что его Redmi Note 7 Pro нагревается в кармане и успел выбросить устройство до того, как оно воспламенилось. Огонь был так силён, что его не удалось потушить даже с помощью огнетушителя. Во втором случае известно, что Xiaomi заявила о том, что смартфон был повреждён до пожара. Тем не менее, компания выдала пострадавшему новый экземпляр и замену сгоревшей в ходе инцидента сумке.
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