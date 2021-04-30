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Как сообщает одна из пользовательниц Twitter Приянка Павра (Priyanka Pavra) из Индии, вчера произошло самовозгорание смартфона, который она подарила младшему брату. Судя по фото, речь идёт о Redmi Note 9 Pro или Pro Max — пока девушка не уточнила конкретную модель.

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Стоит отметить, что представители Redmi India связались с пострадавшей в социальной сети и попросили дополнительную информацию, после которой «следствие» пришло к выводу, что инцидент произошёл из-за «внешнего воздействия» и классифицирован, как «спровоцированный потребителем». Тем не менее, Xiaomi пока не сообщила журналистам, на каком основании в компании вынесли именно такое решение.

В твите девушка заявила, что приобрела смартфон своему брату относительно недавно, в декабре 2020 года. Вчера он заметил дым, испускаемый его Redmi. Поскольку парень видел в Сети немало роликов с последствиями взрывов смартфонов, он немедленно инстинктивно выбросил аппарат в воду. Судя по изображениям, размещённым в Twitter, смартфон полностью уничтожен и восстановлению не подлежит, сгорела задняя панель и треснуло стекло.

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По словам местного представителя компании, безопасность пользователей является важнейшим приоритетом производителя и смартфоны проходят многоступенчатую проверку качества. Сейчас команда специалистов расследует инцидент, чтобы определить реальную причину произошедшего, причём, по предварительным данным, виноват владелец гаджета.

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Как сообщают индийские СМИ, в недавнем прошлом уже были инциденты с участием смартфонов Xiaomi. В одном случае Redmi Note 6 Pro начал дымиться непосредственно в магазине, в другом — пользователь почувствовал, что его Redmi Note 7 Pro нагревается в кармане и успел выбросить устройство до того, как оно воспламенилось. Огонь был так силён, что его не удалось потушить даже с помощью огнетушителя. Во втором случае известно, что Xiaomi заявила о том, что смартфон был повреждён до пожара. Тем не менее, компания выдала пострадавшему новый экземпляр и замену сгоревшей в ходе инцидента сумке.