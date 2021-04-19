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Уже со следующего месяца компании США, использующие оборудование и сервисы из Китая и других «стран-противников», связанные с информационными технологиями, будут обязаны получать специальное разрешение от американских властей. По данным СМИ, ограничения коснутся порядка 4,5 миллиона компаний.

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Принятые в марте нормы регулирования рынка позволяют Вашингтону контролировать покупки или иные сделки, предусматривающие использование технологий из КНР или других «иностранных противников» и блокировать любые транзакции, признанные «слишком рискованными» для предотвращения утечек важной информации. Выдачей лицензий и предварительной оценкой займётся Министерство торговли США.

Ранее США уже неоднократно вводили ограничительные меры в отношении бизнес-партнёров. В частности, в прошлом августе американским компаниям, претендующим на государственные контракты, запретили использовать технологии ZTE, Hikvision, Huawei Technologies и некоторых других фирм.

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Новая инициатива гораздо масштабнее и окажет воздействие на весь глобальный рынок информационных технологий. Основные цели — Китай, Россия, КНДР, Венесуэла и Куба. Ожидается, что больнее всего новые правила ударят по компаниям из КНР.

Более того, теперь речь идёт не только о бизнесе, работающем на государство, но и вообще обо всех компаниях США. По предварительным оценкам, порядка 3⁄4 из 6 000 000 американских компаний, включая зарубежные филиалы, используют иностранные технологии. Им придётся получать разрешения на использование иностранных решений.