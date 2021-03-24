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Qualcomm готовит клон Nintendo Switch на Android 12

Модель за 300 долларов похожа на «перекачанный» смартфон
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В 2022 году компания Qualcomm выпустит собственную карманную игровую консоль. Судя по первым изображениям, при её создании дизайнеры вдохновлялись популярной моделью Nintendo Switch.

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Как и модель Nintendo, новинка Qualcomm получит съёмные контроллеры по бокам корпуса. За дизайн и разработку отвечает неназванный, но, предположительно, крупный игрок, причастный к индустрии игровой периферии.

Сама новинка по сути представляет собой смартфон «на стероидах» — тонкость корпуса не является приоритетом для разработчика. Он вмещает АКБ ёмкостью 6000 мАч (для сравнения, Nintendo Switch имеет аккумулятор на 4310 мАч). Поддерживается быстрая зарядка. Компания копирует не только дизайн, но и некоторые возможности Nintendo. В частности, новую консоль можно будет подключать к монитору или телевизору с помощью проводного порта.

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Модель будет работать под управлением Android 12 и получит поддержку приложений и сервисов Google. Помимо собственной платформы для контента, ожидается совместимость с приложением сервиса Epic Games Store.

Эксперты отрасли рассчитывают, что новинка получит чипсет Snapdragon следующего поколения и 5G-модем X55, а также поддержку Bluetooth, GPS и прочих функций, характерных для смартфонов.

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По данным источников, производитель ориентируется на ценник в 300 долларов, но пока неизвестно, о каком варианте идёт речь — «полном комплекте», версии с 5G или только с Wi-Fi. Дополнительно Qualcomm рассчитывает вдохновить партнёров на выпуск аналогичных устройств.

При этом уже есть сведения, что компания Nintendo тоже не стоит на месте. Ожидается, что в новой модели Switch появится технология Nvidia DLSS, позволяющая «масштабировать» разрешение в играх для трансляции на большие дисплеи высокой чёткости.

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