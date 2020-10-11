Star Citizen не будет работать на большинстве процессоров Intel
Начиная с обновления Alpha 3.11, Star Citizen официально требует поддержки инструкций AVX. Это означает, что все процессоры, предшествующие Sandy Bridge и архитектуре AMD Bulldozer больше не поддерживаются игрой. Хуже того, все современные процессоры Intel Celeron и Pentium (включая последнее поколение) не запустят игру, поскольку они также не поддерживают инструкции AVX.
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Однако, это не удивляет: размах и масштабы вселенной Star Citizen столь широки, что без AVX инструкций игра постоянно загружает любой процессор на 100% и это мешает разработчикам нормально тестировать свой продукт. Добавление инструкций AVX в движок, однозначно, является правильным шагом со стороны CIG для оптимизации игры под современное железо.
На данный момент CIG не распространяется о включении поддержки совместимости SSE на старых процессорах. И вряд ли включат, поскольку игра уже очень требовательна к платформам. Кроме того, компания считает, что количество игроков, которые запускают игру на оборудовании 10-летней давности очень мало и со временем будет становиться меньше.
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