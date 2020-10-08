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Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих

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Сегодня, AMD планирует анонсировать долгожданные процессоры Zen 3 Vermeer. Компания будет вести прямую трансляцию своего мероприятия «Where Gaming Begins» на официальном канале YouTube.

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Согласно информации, приведенной на странице прямой трансляции, AMD планирует позиционировать новые настольные процессоры Zen 3 как Ryzen 5000 серии. Возможно, новая линейка - ключ к успеху компании. Все, что осталось AMD - это наконец взять на себя лидерство в игровой производительности, чтобы стать доминирующим производителем процессоров на рынке настольных ПК. А, учитывая маркетинговые ходы AMD в игровой индустрии и создании контента, а также недвусмысленное название мероприятия "Where Gaming Begin", можно ожидать от новых процессоров много интересного.

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Помимо прочего, компания также покажет новые графические адаптеры RDNA2. Презентация начнется в 19:00 по Москве.

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