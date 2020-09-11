Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как отмечает Ars Technica, эта проблема впервые была исследована немецко-язычным форумом hardwareluxx.de более года назад. Затем, этим вопросом заинтересовался пользователь ресурса Reddit - Amaroko, который протестировал диски, поместив их в пустую картонную коробку с микрофоном Blue Yeti, который держал прямо над ними. Спектральный анализ звука показал, что диски, которые по спецификациям должны работать со скоростью 5400 об/мин, действительно вращались со скоростью 7200 об/мин.

реклама

Для кого-то это может показаться преимуществом, однако, следует взять во внимание несколько моментов: будет больше шума, тепла и энергопотребления. Ars сравнил спецификации Western Digital Red (5400 об/мин) и Seagate Barracuda, тоже 5400 об/мин, и продукт WD потреблял гораздо больше энергии как в активном состоянии, в простое, так и в режиме ожидания.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Western Digital известны махинациями с маркировкой своей продукции. Ранее, в этом году компания использовала технологию магнитной записи (SMR) в нескольких своих моделях жестких дисков без уведомления клиентов. Технология SMR может негативно повлиять на производительность, особенно в системах NAS и RAID. Так, на WD было подано несколько коллективных исков, поданных юридическими фирмами в США и Канаде.

Что касается ответа Western Digital на такую ситуацию:

реклама "Наша компания многие годы маркирует продукцию без указания конкретных скоростей вращения шпинделя, а лишь заявляет об этом в рамках "класса производительности". Мы также гибко подходим к вопросу о разнообразии характеристик нашей продукции, чтобы создать множество вариантов для удовлетворения различных потребностей рынка. Поступая таким образом, мы адаптируем наше производство, тем самым снижая стоимость конечной продукции, что также положительно для наших клиентов. Любая информация о продукте Western Digital, включая мощность, шумовые характеристики и производительность (скорость передачи данных), проверяется на соответствие спецификациям, указанным в технических характеристиках продукта и маркетинговых материалах."

И все же, это звучит скорее как "отмазка", и вряд ли пользователи отнесутся к этому лояльно, так как скандал с SMR еще на слуху.