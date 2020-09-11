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Western Digital продает намного более скоростные HDD, чем написано на упаковке, но это нравится не всем

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Как отмечает Ars Technica, эта проблема впервые была исследована немецко-язычным форумом hardwareluxx.de более года назад. Затем, этим вопросом заинтересовался пользователь ресурса Reddit - Amaroko, который протестировал диски, поместив их в пустую картонную коробку с микрофоном Blue Yeti, который держал прямо над ними. Спектральный анализ звука показал, что диски, которые по спецификациям должны работать со скоростью 5400 об/мин, действительно вращались со скоростью 7200 об/мин.

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Для кого-то это может показаться преимуществом, однако, следует взять во внимание несколько моментов: будет больше шума, тепла и энергопотребления. Ars сравнил спецификации Western Digital Red (5400 об/мин) и Seagate Barracuda, тоже 5400 об/мин, и продукт WD потреблял гораздо больше энергии как в активном состоянии, в простое, так и в режиме ожидания.

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Western Digital известны махинациями с маркировкой своей продукции. Ранее, в этом году компания использовала технологию магнитной записи (SMR) в нескольких своих моделях жестких дисков без уведомления клиентов. Технология SMR может негативно повлиять на производительность, особенно в системах NAS и RAID. Так, на WD было подано несколько коллективных исков, поданных юридическими фирмами в США и Канаде.

Что касается ответа Western Digital на такую ситуацию:

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"Наша компания многие годы маркирует продукцию без указания конкретных скоростей вращения шпинделя, а лишь заявляет об этом в рамках "класса производительности". Мы также гибко подходим к вопросу о разнообразии характеристик нашей продукции, чтобы создать множество вариантов для удовлетворения различных потребностей рынка. Поступая таким образом, мы адаптируем наше производство, тем самым снижая стоимость конечной продукции, что также положительно для наших клиентов. Любая информация о продукте Western Digital, включая мощность, шумовые характеристики и производительность (скорость передачи данных), проверяется на соответствие спецификациям, указанным в технических характеристиках продукта и маркетинговых материалах."

И все же, это звучит скорее как "отмазка", и вряд ли пользователи отнесутся к этому лояльно, так как скандал с SMR еще на слуху.

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hdd western digital скандал жесткие диски
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