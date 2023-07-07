Наступление ВСУ под Клещеевкой захлебнулось.

реклама

Украинские подразделения безуспешно пытаются атаковать ВС России на Артемовском направлении, в районе поселка Клещеевка. Как ранее сообщал военный корреспондент Сладков, что ВСУ начали контрнаступление по двум направлениям - с запада и северо-запада. В результате работы ВКС России и слаженной работы артиллерии, противник несет большие потери, но от своего плана Киев не отступает и продолжает подтягивать новые силы, наращивая группировку на этом направлении. Так же по местам сосредоточения живой силы и техники противника, ВС России наносят ракетно-бомбовые удары фугасными авиационными бомбами массой 500 кг. В ответ на действия Российских сил, ВСУ применяют запрещенные средства для ведения войны - такие как снаряды с хлором. Напомню, что Киев не всегда придерживается соблюдения правил и ранее уже применял запрещенные кассетные боеприпасы начиненные минами "лепесток". Клещеевка для российских сил, имеет стратегическое значение из-за того, что сдача этого поселка поставит под удар весь южный фланг Артемовска. На настоящий момент, поселок находится под полным контролем ВС России.