Предприятие «Аква-Волга» из Волгограда создало беспилотное судно катамаранного типа Avatar 001. Уровень локализации производства достиг 90%.

Специалисты волгоградской компании «Аква-Волга» завершили работу над проектом беспилотного катамарана Avatar 001. Как сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Козлов, все этапы создания судна — от эскизного проектирования до финальной сборки были выполнены силами местных инженеров. Доля отечественных материалов и компонентов в готовом изделии составляет 90%.

Изображение: a-volga.ru

Судно имеет следующие габариты: длина — 4 м, ширина — 2,35 м, высота — 1,6 м. В качестве силовой установки используется электродвигатель, обеспечивающий скорость хода до 15 км/ч. Продолжительность непрерывной работы варьируется в пределах восьми часов в зависимости от массы перевозимого груза и выбранного скоростного режима.

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Предусмотрено два режима управления: дистанционный — с пульта оператора на дальности до 30 км, и автономный — по предварительно загруженному в память маршруту. Грузоподъёмность катамарана, в зависимости от модификации, составляет от 100 до 500 кг.

Разработчики отмечают, что сфера применения Avatar 001 включает мониторинг речных акваторий, патрулирование, а также доставку различных грузов. Живучесть и устойчивость к опрокидыванию обеспечены катамаранной схемой и свойствами корпусных материалов. Комбинация лёгкой конструкции, надёжной системы навигации и автономности делает судно востребованным для эксплуатации в условиях ограниченной береговой инфраструктуры.