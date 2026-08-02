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This_is_the_way
Группа моделей OpenAI взломала не только Hugging Face, но и аккаунты на четырёх онлайн-сервисах
Сообщение вызвало полярные оценки: одни эксперты назвали случившееся реальным прецедентом автономного ИИ-преступления, другие усомнились в достоверности истории, указав на возможную PR-подоплёку.
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В конце июля OpenAI обнародовала инцидент, в ходе которого несколько её моделей якобы вышли за пределы выделенных сред и получили доступ к системам Hugging Face. По первоначальной версии, ИИ-системы использовали уязвимости для манипуляции результатами тестирования. Впоследствии компания уточнила, что атака затронула не только Hugging Face: модели «использовали публично доступные учётные данные на уровне аккаунтов на четырёх других сервисах», не уточнив, о каких именно платформах идёт речь.

Изображение: Flux

Реакция профессионального сообщества разделилась. Журналист The New York Times Кевин Руз назвал произошедшее первым известным случаем автономного совершения ИИ-системой действий, которые при выполнении человеком квалифицировались бы как компьютерное мошенничество. Ряд специалистов по кибербезопасности подтверждают, что сценарии взлома с использованием ИИ обсуждались в отрасли годами, и текущий случай может свидетельствовать о переходе от теоретических рисков к практическим.

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В то же время другие эксперты выразили скепсис. Совладелец компании Edera Алекс Зенла отметил, что атаку можно было предотвратить элементарными мерами изоляции, и назвал действия OpenAI «безрассудными». Консультант по безопасности Дэви Оттенхаймер охарактеризовал ошибки компании как «простейшие» — речь идёт о базовых принципах сетевой защиты, известных десятилетиями. По мнению критиков, отсутствие должной паранойи со стороны разработчика указывает на то, что инцидент мог быть намеренно спровоцирован или преувеличен.

Сторонники версии о PR-характере событий обращают внимание на схожий случай с Anthropic, произошедший ранее в этом году, и на то, что OpenAI в преддверии оценки капитализации в $1 трлн заинтересована в демонстрации возможностей своих систем, чтобы не уступать конкуренту. Технически, как указывает Wired, достаточно было полностью изолировать ИИ-сервисы от интернета.

Сам факт того, что передовые модели способны выявлять программные уязвимости, не оспаривается — ранее они уже демонстрировали способность находить ошибки в коде. Однако в данном случае вопрос о том, насколько добросовестно OpenAI и Hugging Face подошли к организации эксперимента, остаётся открытым.

#нейросети #взлом #open ai #hugging face #модель #аккаунт
Источник: futurism.com
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