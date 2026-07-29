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Завод «Калугапутьмаш» получил сертификат на путевую машину ПМА-3
Завод «Калугапутьмаш» завершил испытания первого образца выправочно-подбивочно-рихтовочной машины ПМА-3 и получил сертификат соответствия ТР ТС 001/2011.
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«Калугапутьмаш» официально сертифицировала выправочно-подбивочно-рихтовочную машину ПМА-3. Заключение выдано по итогам приёмо-сдаточных испытаний первого образца и подтверждает соответствие техрегламенту Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава». Разрешение действитено до середины 2031 года и открывает дорогу к серийному производству.

Изображение: sinara-group.com

Гендиректор предприятия Валерий Савченков подчеркнул: сертификация — это свидетельство успешного прохождения всех проверок и готовность к работе РЖД. Далее по плану идет эксплуатация в реальных условиях. 

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Главная инженерная особенность ПМА-3 — система управления, разработанная компанией «Алгоритм С». Она берёт на себя движение машины, работу рабочих органов и постоянный контроль состояния агрегатов. На этот комплекс также получена отдельная декларация по регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Машина спроектирована и собрана в России из отечественных компонентов. Она выполняет весь комплекс путевых работ: выправку и рихтовку, уплотнение балласта, стабилизацию пути. Благодаря непрерывному циклу сокращается время технологических окон, что особенно важно при интенсивном движении поездов.

По производительности ПМА-3 выдаёт до 3300 шпал в час, подбивая сразу три шпалы за цикл. Конструкционная скорость — 90 км/ч. Персонал — всего три человека. Одна такая машина эффективно заменяет сразу три выправочных комплекса предыдущего поколения.

В машине предусмотрены интеллектуальные модули: оценка готовности участка, геоинформационная система выправки пути и диагностика технического состояния узлов. Кабина спроектирована по модульному принципу — это решение в перспективе перейдёт на другую путевую технику завода. Серийный выпуск стартует после завершения опытной эксплуатации. Цены и объёмы производства пока не раскрываются.

#вагоны #синара #калугапутьмаш #пма-3 #подбивочно-рихтовочная машина #приёмо-сдаточные испытания
Источник: sinara-group.com
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