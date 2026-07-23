Американская компания NANO Nuclear Energy совместно с инжиниринговой фирмой Fortil завершила концептуальную проработку системы обращения с топливом для своего высокотемпературного газоохлаждаемого микрореактора KRONOS MMR.

KRONOS MMR — это стационарный высокотемпературный газоохлаждаемый микрореактор, разрабатываемый NANO Nuclear для чистой энергетики. В портфеле компании также есть портативный реактор ZEUS и космическая версия LOKI MMR.

Изображение: interestingengineering.com

В рамках сотрудничества инженеры различных дисциплин — механики оценили технические решения, определили ключевые интерфейсы подсистемы и подготовили документацию для следующего этапа. Теперь начинается предварительное проектирование, в ходе которого будут детализированы аналитические модели, уточнена конфигурация и проработана интеграция с общей архитектурой реактора.

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Параллельно с инженерными работами ведется регуляторный процесс. Ранее в этом году Комиссия по ядерному регулированию США приняла к рассмотрению заявку на разрешение на строительство реактора на площадке Университета Иллинойса. По текущему графику, начало строительных работ возможно во второй половине 2027 года при условии получения всех необходимых одобрений.

Генеральный директор NANO Nuclear Джеймс Уокер подчеркнул, что коммерциализация передовых ядерных технологий требует дисциплинированного инженерного исполнения и последовательного регуляторного прогресса. Система обращения с топливом рассматривается как один из ключевых элементов, требующих тесной координации между инженерными дисциплинами и строгого системного подхода. Представители Fortil, в свою очередь, отмечают, что их участие в проекте позволяет консолидировать накопленный опыт в области ядерных разработок и внести вклад в технологии.