Конструкция представляет собой открытый багги с продольным расположением силового агрегата, несущей грузовой платформой и защитным каркасом, закрывающим экипаж.

В основе машины — пространственная рама, задняя часть которой удлинена и превращена в грузовую площадку, размещённую над задним мостом. Платформа рассчитана на перевозку грузов или установку носилок для санитарной эвакуации.

Изображение: Grok

Силовая установка и коробка передач монтируются продольно с использованием штатных точек крепления, предусмотренных для двигателей заднеприводных «Жигулей». Соединение с задним мостом осуществляется через стандартный карданный вал, что упрощает ремонт и замену агрегатов в сложных условиях.

Изображение: Патент RU (11) 244 372(13) U1

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Водитель и пассажиры защищены силовым контуром, образованным продольными лонжеронами, поперечинами и дугообразными элементами, образующими жёсткий пространственный каркас. Такое решение повышает безопасность при опрокидывании и обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции при движении по пересечённой местности.

Машина позиционируется как лёгкое транспортное средство, способное работать в условиях бездорожья и использовать широко распространённые в России запасные части от классических моделей ВАЗ, что упрощает снабжение и обслуживание.