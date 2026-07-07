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This_is_the_way
В сети вспомнили видео из 90-ых про езду на трясущихся деревянных американских горках The Rattler
В 1992 году в Техасе открылись деревянные американские горки The Rattler, ставшие самыми высокими и быстрыми в мире. Недавно опубликованное видео показывает, как их конструкция заметно деформировалась во время движения поездов — и это было частью инженерного замысла.
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В интернете набирает популярность видеозапись 1990-х годов, на которой запечатлены деревянные американские горки The Rattler из парка Six Flags Fiesta Texas в Сан-Антонио. Ролик демонстрирует, как деревянная конструкция аттракциона заметно прогибается и вибрирует под весом вагонеток, особенно на крутых спусках.

Изображение: Qwen

The Rattler открылся в 1992 году и сразу установил рекорды: высота около 55 метров, первый спуск с перепадом 50 метров и общая протяжённость трассы более 1,5 км. На тот момент это были самые высокие и самые быстрые деревянные горки в мире.

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Несмотря на внешне пугающую картину, инженеры предусмотрели такие нагрузки. Подвижность деревянной конструкции позволяла компенсировать напряжение и предотвращать трещины в каркасе. Как пояснили в Theme Park Review, опубликовавшем видео, это было штатным режимом работы аттракциона, заложенным при проектировании.


Тем не менее, со временем The Rattler приобрела репутацию одной из самых жёстких горок. Посетители нередко жаловались на дискомфорт, а за годы эксплуатации было зафиксировано несколько травм, что потребовало неоднократных модернизаций конструкции. Однако основная концепция — гибкость деревянного каркаса — сохранялась на протяжении всего срока службы.

В 2012 году аттракцион закрыли на реконструкцию. Спустя год, в мае 2013-го, он вновь открылся для посетителей уже в обновлённом виде — как гибридная версия The Iron Rattler с комбинированной деревянно-стальной конструкцией. Обновлённые горки предлагают гостям более плавную и комфортную поездку, сохраняя при этом дух легендарного предшественника.

#сша #техас #аттракцион #курьёзные новости #американские горки #the rattler
Источник: popsci.com
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