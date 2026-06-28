На параде электротранспорта в Москве представили электрический кроссовер Voyt SUV — разработку композитного дивизиона Росатома. Машина построена на универсальной платформе из полого углепластикового профиля, которая одновременно служит несущей конструкцией и корпусом для батареи.

Московский парад электрического транспорта стал площадкой для премьеры нового кроссовера Voyt SUV. Разработку представил композитный дивизион госкорпорации «Росатом». Модель базируется на универсальной платформе, которая в дальнейшем позволит выпускать широкую гамму электромобилей — от компактных седанов и хетчбэков до вместительных микроавтобусов.

Изображение: design-prom.ru

Как и у ранее показанного фургона Voyt LCV, в основе кроссовера — полимерные композиционные материалы. Ключевая инженерная находка — несущий каркас из полого углепластикового профиля. Он выполняет сразу две задачи: обеспечивает жёсткость кузова и одновременно служит защитным корпусом для тяговой батареи. Такое конструктивное решение позволило удержать массу опытного образца вместе с аккумулятором на уровне около 1000 килограммов — это существенно легче, чем у большинства электромобилей аналогичного размера.

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Батарея ёмкостью 32 кВт*ч обеспечивает пробег примерно 300 км по измерительному циклу NEDC. По заявлению разработчиков, этого запаса хватает даже для использования в зимний период, когда работа отопителя и низкие температуры увеличивают энергопотребление. В ближайших планах — установка батарей на 42 кВт*ч, что позволит увеличить дальность поездки до 337 км.

Изображение: design-prom.ru

Свыше 60% узлов и деталей электромобиля выпускаются на предприятиях Росатома. Торговая марка Voyt зарегистрирована летом 2024 года. Первый полноразмерный макет кроссовера демонстрировался на фестивале «Композиты без границ» на ВДНХ, а патент на дизайн уже оформлен дочерней структурой «Юматекс».

Ранее разработчики заявляли, что даже при годовом объёме выпуска до 10 000 машин себестоимость Voyt может оказаться сопоставимой с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания аналогичного класса. Запуск серийного производства предварительно намечен на конец 2029 — начало 2030 года. В ближайшее время машину ждут дополнительные испытания и уточнение технических параметров. Конкретные сроки выхода на рынок и цена пока не раскрываются.