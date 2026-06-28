Церемония вручения знака прошла на Форуме регионов Беларуси и России в Минске. Доля белорусско-российской кооперации в машине превышает 50%. Модель занимает 60–70% мирового рынка в своём сегменте.

В Минске в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России состоялась церемония присвоения карьерному самосвалу БЕЛАЗ-7513Д статуса «Товар Союзного государства». Мероприятие прошло 26 июня на площадке выставочного центра «БелЭкспо». Это один из первых случаев, когда промышленная продукция удостоена такого знака.

Изображение: belaz.by

Статус присваивается товарам, созданным совместными усилиями предприятий двух стран, при условии, что каждая из сторон обеспечивает не менее 25% стоимости изделия. Это подтверждает качество продукции и даёт преимущества при государственных и корпоративных закупках. Кроме того, такой знак информирует потребителей о том, что товар произведён в Союзном государстве.

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Генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин сообщил, что модель 7513D является флагманом предприятия. На этот сегмент грузоподъёмности приходится основная доля продаж, и здесь белорусский производитель контролирует от 60 до 70% мирового рынка. Вклад белорусских и российских предприятий в создание машины превышает 50%. Это реальный пример успешной производственной кооперации инженеров и рабочих двух стран.

Изображение: belaz.by

Самосвал рассчитан на перевозку до 136 тонн груза. Машина оснащена современным двигателем, электромеханической трансмиссией, комплексом цифровых систем, включая систему мониторинга IMS собственной разработки БЕЛАЗа. Кабина спроектирована с учётом эргономики и безопасности оператора. Эти самосвалы работают на угольных и железорудных карьерах, месторождениях цветных металлов и алмазов по всему миру. География поставок охватывает Россию, Узбекистан, Казахстан, Индию, Вьетнам, Монголию, Индонезию и другие страны. Ранее самосвалы серии 7513 уже получили Государственный знак качества Беларуси. Новый статус «Товар Союзного государства» подтверждает их высокий уровень и признание на общем рынке двух стран.