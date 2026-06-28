Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
БЕЛАЗ-7513D первым получил статус «Товар Союзного государства»
Церемония вручения знака прошла на Форуме регионов Беларуси и России в Минске. Доля белорусско-российской кооперации в машине превышает 50%. Модель занимает 60–70% мирового рынка в своём сегменте.
реклама

В Минске в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России состоялась церемония присвоения карьерному самосвалу БЕЛАЗ-7513Д статуса «Товар Союзного государства». Мероприятие прошло 26 июня на площадке выставочного центра «БелЭкспо». Это один из первых случаев, когда промышленная продукция удостоена такого знака.

Изображение: belaz.by

Статус присваивается товарам, созданным совместными усилиями предприятий двух стран, при условии, что каждая из сторон обеспечивает не менее 25% стоимости изделия. Это подтверждает качество продукции и даёт преимущества при государственных и корпоративных закупках. Кроме того, такой знак информирует потребителей о том, что товар произведён в Союзном государстве.

реклама

Генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин сообщил, что модель 7513D является флагманом предприятия. На этот сегмент грузоподъёмности приходится основная доля продаж, и здесь белорусский производитель контролирует от 60 до 70% мирового рынка. Вклад белорусских и российских предприятий в создание машины превышает 50%. Это реальный пример успешной производственной кооперации инженеров и рабочих двух стран.

Изображение: belaz.by

Самосвал рассчитан на перевозку до 136 тонн груза. Машина оснащена современным двигателем, электромеханической трансмиссией, комплексом цифровых систем, включая систему мониторинга IMS собственной разработки БЕЛАЗа. Кабина спроектирована с учётом эргономики и безопасности оператора. Эти самосвалы работают на угольных и железорудных карьерах, месторождениях цветных металлов и алмазов по всему миру. География поставок охватывает Россию, Узбекистан, Казахстан, Индию, Вьетнам, Монголию, Индонезию и другие страны. Ранее самосвалы серии 7513 уже получили Государственный знак качества Беларуси. Новый статус «Товар Союзного государства» подтверждает их высокий уровень и признание на общем рынке двух стран.

#россия #беларусь #товар #белаз #союзное государство #награда #белэкспо #форум регионов
Источник: belaz.by
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшая ГЭС в России достигла максимального значения мощности за весь период эксплуатации
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
Марсоход Perseverance предположительно обнаружил следы древней жизни на Марсе
McMurtry показала тизер серийного электромобиля с вентилятором прижимной силы в 2 т за 1,32 млн $
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
AMD официально выпустила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
В Кремле отреагировали на удаление VK и других российских приложений из App Store
Ростех впервые показал созданные в 1980-х годы прототипы автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ Х
Tom’s Hardware: перекупщики активно скупают процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
Моддер оснастил кнопочный телефон Nokia 3210 материнской платой с поддержкой сетей 4G
Мощность PL2 процессоров Intel Nova Lake-S с двумя вычислительными плитками может достигать 474 Вт
Покупатель получил Core i9-10900K в запечатанной коробке вместо заказанного Ryzen 7 9800X3D
AMD Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition был распродан в первые часы и появился на eBay по $540–750
Импортозамещённый «Суперджет» вызвал огромный интерес на авиасалоне в индийском Хайдарабаде
Защищённый смартфон RugOne Xever 8 предлагает мощный динамик SonicX с максимальной акустической мощностью 117 дБ
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека

Популярные статьи

От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter