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Беспилотный вертолёт SKY-TRUCK из Беларуси готовят к испытаниям в пустыне
Белорусское КБ «Беспилотные вертолёты» (UAVHELI) этим летом проведёт высокотемпературные испытания своего тяжёлого беспилотника SKY-TRUCK в условиях пустыни. Аппарат проверят на устойчивость к перегреву, пылевым бурям и работе в экстремальном климате.
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Белорусское конструкторское бюро «Беспилотные вертолёты» (UAVHELI), продолжает активно развивать свою ключевую разработку — беспилотный авиационный комплекс SKY-TRUCK. В летний период текущего года запланирован важный этап испытаний: машину отправят в регион с жарким пустынным климатом, где она столкнётся с повышенными температурами, обильным количеством мелкодисперсной пыли и песчаными бурями. Инженерами уже подготовлена специализированная версия платформы, адаптированная к таким агрессивным условиям.

Изображение: uavheli.by

Особое внимание в процессе тестирования будет сосредоточено на работе систем теплового контроля, герметичности электронных блоков и двигательных установок, а также на их способности противостоять абразивному воздействию песчинок. Предварительные испытания уже подтвердили, что конструкция успешно выдерживает вибрационные нагрузки, температурные колебания и запылённость.

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SKY-TRUCK изначально позиционируется как решение для логистических операций — в первую очередь для снабжения нефтяных платформ, судов и удалённых объектов, доступ к которым затруднён. Однако для полноценной работы на территории России и тем более на международном уровне машина должна сохранять работоспособность в широчайшем спектре климатических условий — от морозов Арктики до зноя пустынь, а также при высокой влажности, воздействии соляных туманов и интенсивной запылённости.

Изображение: uavheli.by

SKY-TRUCK построен по соосной схеме с двумя несущими винтами. Его максимальная взлётная масса достигает 2350 килограммов. Аппарат способен находиться в воздухе до четырёх часов, развивать крейсерскую скорость до 160 километров в час и преодолевать расстояние до 480 километров. Грузовая нагрузка составляет до 600 килограммов — она размещается в специальном контейнере AIR BOX, который крепится под фюзеляжем.

В процессе проектирования и производства белорусские инженеры тесно взаимодействуют с российскими авиационными специалистами. Первоначально вертолёт разрабатывался под отечественный газотурбинный двигатель ВК-650, но впоследствии платформа была адаптирована для установки нескольких типов силовых агрегатов, включая модели Rolls-Royce 250-C20, 250-C30 и 250-C47. Это расширяет возможности выбора для заказчиков и упрощает эксплуатацию в разных регионах. Ряд конструктивных элементов, в том числе редуктор, планируется производить на российских предприятиях. Публичная премьера SKY-TRUCK состоялась в мае 2025 года на минской выставке вооружений MILEX.

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Источник: belta.by
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