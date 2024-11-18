Школьница создала настольную игру, погружающую детей в мир заводских профессий.

Источник: Пресс-служба ТМК ЭТЕРНО



Школьница из Полевского, Саша Рогожкина, в сотрудничестве с преподавателем Юлией Галиной создала уникальную настольную игру, которая помогает детям познакомиться с процессом работы на заводе. Игра под названием «Процесс сталеплавильного производства» предназначена для профориентации среди молодежи, позволяя участникам примерить на себя роли работников промышленного предприятия.



Игра представляет собой интерактивную настолку, в которой игроки перемещаются по игровому полю, выполняя различные задания и решая головоломки. Использование QR-кодов, которые ведут на виртуальные экскурсии по цехам Северского трубного завода, добавляет геймификации в образовательный процесс. Это позволяет детям не только развлекаться, но и расширять знания о заводской жизни и профессиях.



Настольная игра была передана всем первоклассникам Полевского — в общей сложности 863 экземпляра. Управляющий директор завода Дмитрий Марков отметил, что игра станет для детей первым шагом в знакомстве с производством и поможет им понять значимость работы завода для развития города. Преподаватель Юлия Галина подчеркнула, что игра также демонстрирует связь между развитием предприятия и процветанием родного города.