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ZANTI
MSI начала расследование инцидента с процессорами AMD Ryzen 7 9800X3D
Что стало причиной этого происшествия: ошибка пользователей или дефект оборудования?

Изображение: TrumpPooPoosPants
Компания MSI официально заявила о начале расследования инцидента, связанного с повреждением двух процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D на материнских платах MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI.

Проблема была выявлена после получения сообщений от пользователей, указавших на серьезные повреждения их процессоров и сокетов AM5. Один из пользователей Reddit поделился, что его система не прошла проверку POST, представив фотографии обгоревших контактов процессора и сокета. Это вызвало предположения о возможном коротком замыкании из-за неправильной установки процессоров.

MSI подтвердила, что все случаи произошли на одной и той же модели материнской платы и начали сотрудничество с AMD и Gamers Nexus, чтобы детально проанализировать ситуацию. Gamers Nexus уже приобрел поврежденные компоненты для детального исследования.

В своём заявлении MSI подчеркнула свою приверженность качеству своей продукции и заверила пользователей, что они будут предоставлять регулярные обновления по ходу расследования. 

Эксперты отмечают, что причиной мог быть как человеческий фактор — ошибка при установке процессора, так и потенциальный дефект в конструкции сокета материнской платы. Из-за квадратной формы процессоров AMD, они могут быть установлены неправильно, что и может вызвать повреждения.

Таким образом, ситуация находится под контролем MSI, и компания активно работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента.

#msi #процессоры amd #amd ryzen 7 9800x3d #gamers nexus #сокет am5 #короткое замыкание #mag x870 tomahawk wifi #качество продукции
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