Синий экран смерти у пользователей Voicemeeter. Microsoft приостановила обновление.

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Microsoft признала наличие серьезной ошибки в обновлении Windows 11 24H2, которая приводит к появлению синего экрана смерти (BSOD) у пользователей приложения Voicemeeter.



Ошибка связана с несовместимостью драйвера приложения Voicemeeter, популярного инструмента для управления звуковыми каналами. После установки обновления пользователи начали сталкиваться с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT, которая приводит к краху системы.



Компания Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Voicemeeter воздержаться от обновления до версии 24H2. Если обновление уже установлено, необходимо полностью удалить Voicemeeter и все его компоненты, чтобы система могла продолжить работу. В качестве временной меры Microsoft приостановила распространение обновления для компьютеров с установленным Voicemeeter, что свидетельствует о серьезности проблемы.



Точное число пользователей, затронутых этой проблемой, неизвестно, но, судя по реакции Microsoft, оно достаточно велико. Компания обещает исправить ошибку в следующем обновлении и призывает пользователей дождаться его выхода.



Если вы используете Voicemeeter, будьте осторожны при обновлении Windows 11 и следуйте рекомендациям Microsoft, чтобы избежать возникновения проблем.