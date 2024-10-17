Moore Threads расширяет игровые возможности своих видеокарт с поддержкой DirectX 12, открывая мир Elden Ring, Death Stranding и других игр.

Компания Moore Threads сделала значительный шаг вперед в развитии своих графических процессоров, выпустив бета-версию драйвера с поддержкой DirectX 12 для видеокарт MTT S80 и MTT S70. Это обновление открывает доступ к более чем 500 новым играм, включая такие популярные тайтлы, как Elden Ring и Death Stranding, ранее недоступные пользователям видеокарт Moore Threads.



Поддержка DirectX 12 – это важный этап для Moore Threads, поскольку она значительно расширяет совместимость их видеокарт с современными играми, обеспечивая улучшенную графическую производительность и визуальные эффекты. Этот шаг позволяет компании конкурировать с такими гигантами, как NVIDIA и AMD, на рынке графических процессоров, предлагая пользователям больше выбора и возможностей.

Новый драйвер версии 270.90, выпущенный 15 октября 2024 года, доступен для операционных систем Windows 10 и Windows 11. Важно отметить, что поддержка DirectX 12 ограничена Feature Level 11_1, что означает отсутствие некоторых продвинутых функций DX12 Ultimate, таких как Mesh Shaders и Variable Rate Shading.



Несмотря на то, что обновление приносит значительное улучшение совместимости и производительности, видеокарты MTT S80 и MTT S70 все еще уступают в производительности более мощным решениям от NVIDIA и AMD, особенно в играх, использующих DirectX 11. Однако Moore Threads продолжает активно работать над оптимизацией драйверов, что может привести к дальнейшему увеличению производительности в будущем.