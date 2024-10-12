YouTube экспериментирует с кнопкой "Не нравится" в Shorts, заменяя ее на "Сохранить". Это повлияет на формирование плейлистов, выражение негативных отзывов и будущее коротких видео на платформе.

YouTube продолжает экспериментировать с интерфейсом своей платформы, на этот раз в центре внимания – короткие видео Shorts. Компания тестирует новый дизайн, в котором кнопка "Не нравится" заменена на "Сохранить", предлагая пользователям более удобный способ добавлять видео в плейлисты.



Изменение, которое пока доступно лишь ограниченному числу мобильных пользователей, призвано упростить сохранение понравившихся Shorts для последующего просмотра или обмена с друзьями. Теперь, чтобы добавить видео в плейлист, достаточно нажать на новую кнопку "Сохранить".



Однако нововведение также меняет способ выражения негативной реакции на контент. Вместо привычной кнопки "Не нравится" пользователям придется открывать меню с тремя точками и выбирать соответствующую опцию. Это может привести к снижению количества негативных отзывов и усложнить процесс их отправки.



YouTube подчеркивает, что новый интерфейс направлен на повышение удобства пользователей и стимулирование социального взаимодействия. Простота создания и обмена плейлистами должна способствовать расширению охвата контента и укреплению связей между пользователями.



Пока неизвестно, станет ли новый дизайн постоянным и когда он будет доступен всем пользователям. YouTube внимательно следит за реакцией аудитории и обещает учитывать отзывы при принятии окончательного решения.



Новый подход к формированию плейлистов и выражению негативных отзывов окажет существенное влияние на развитие YouTube Shorts.