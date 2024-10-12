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Boeing объявила о масштабных сокращениях и столкнулась с новыми вызовами
Boeing сталкивается с серьезными испытаниями: массовые сокращения, финансовые потери и технические проблемы ставят под угрозу будущее авиационного гиганта.

Компания Boeing сообщила о намерении сократить около 10% своей рабочей силы, что составляет примерно 17,000 сотрудников, на фоне серьёзных финансовых потерь и задержек в производстве, вызванных продолжающейся забастовкой заводских рабочих. Забастовка приостановила выпуск популярных моделей самолетов, включая 737 Max, и нанесла значительный удар по денежным потокам компании.
Генеральный директор Boeing Келли Ортберг заявил, что сокращения затронут все уровни сотрудников, включая руководителей и менеджеров. В компании работает около 170,000 человек по всему миру, и эти меры направлены на стабилизацию финансового положения после потерь в размере более 25 миллиардов долларов с 2019 года. Boeing также отложит выпуск нового самолета 777X до 2026 года и прекратит производство грузовой версии 767 к 2027 году.

Дополнительно Boeing признала свою вину в обвинениях, связанных с авариями 737 Max, в результате которых погибли 346 человек. В еще одном неудачном развитии событий NASA объявила, что космический корабль Boeing недостаточно безопасен для возвращения астронавтов с Международной космической станции, что добавляет к проблемам компании.

Эти сложности поднимают вопросы о будущем Boeing, а также о способности компании восстановить свою конкурентоспособность на мировом рынке. Ожидается, что полные финансовые результаты за третий квартал будут опубликованы 23 октября, что даст более четкое представление о текущем положении компании.

#nasa #boeing #кризис #забастовка #сокращения #авария #737 max
Источник: jakartaglobe.id
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Генеральный директор корпорации Келли Ортберг: Boeing планирует уволить 17 тысяч человек
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