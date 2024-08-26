Основателя Telegram обвиняют в серьёзных преступлениях

Фото: Global Look Press/Pavel Durov

Французские правоохранительные органы продлили срок задержания Павла Дурова, создателя популярного мессенджера Telegram. Согласно сообщению агентства AFP, Дуров был арестован в рамках расследования ряда тяжких преступлений.



Министерство юстиции Франции (OFMIN) выдало ордер на арест российского предпринимателя в связи с предварительным расследованием, охватывающим широкий спектр правонарушений. Среди них - мошенничество, незаконный оборот наркотических средств, кибербуллинг, деятельность организованных преступных групп и пропаганда терроризма. Основное обвинение заключается в том, что Дуров якобы не предпринял достаточных мер для предотвращения использования Telegram в преступных целях.



По французскому законодательству, первоначальный период задержания для проведения допросов может длиться до 96 часов. По истечении этого срока судья должен принять решение: либо освободить задержанного, либо предъявить официальные обвинения и продлить срок содержания под стражей.



Представители Telegram выступили с заявлением в защиту своего основателя. Они подчеркнули, что Дурову нечего скрывать, и он регулярно путешествует по Европе. "Telegram полностью соблюдает законодательство Европейского Союза, включая недавно принятый Закон о цифровых услугах. Наша система модерации контента соответствует отраслевым стандартам", - говорится в официальном сообщении компании.



Кроме того, представители Telegram назвали абсурдным предположение о том, что платформа или ее владелец могут нести ответственность за злоупотребления, совершаемые отдельными пользователями.



Это задержание вызывает множество вопросов о границах ответственности технологических компаний за контент, распространяемый на их платформах. Telegram, известный своей приверженностью к конфиденциальности пользователей, неоднократно подвергался критике со стороны правительств разных стран за недостаточно активную борьбу с нелегальным контентом.



Ситуация с арестом Дурова может иметь серьезные последствия не только для Telegram, но и для всей индустрии социальных медиа и мессенджеров. Она поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на частную жизнь и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху.



По мере развития событий ожидается, что эта история привлечет внимание международного сообщества и может стать катализатором для дальнейших дискуссий о регулировании интернет-платформ.