Новый кластер объединяет 30 ведущих организаций для разработки инновационных космических проектов.

© Е. Самарина. Mos.ru

В российской столице создан новый межотраслевой кластер, объединяющий ведущие компании и институты в сфере космических технологий. Это уже 15-е подобное объединение в рамках Московского инновационного кластера (МИК).



Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, сообщила, что участники кластера работают над созданием космических кораблей, разгонных блоков и автоматических космических аппаратов. Среди планируемых проектов - разработка глобальной спутниковой системы визуально-цифрового вещания и информационной платформы об объектах.



В состав кластера вошли 30 организаций, включая АО "Российские космические системы", ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Институт ядерных исследований РАН и Московский государственный университет геодезии и картографии.



Одним из ключевых проектов кластера является разработка ИТ-платформы для анализа космических снимков с использованием искусственного интеллекта. Платформа позволит проводить мониторинг ледовой обстановки, распознавать границы сельскохозяйственных угодий, оценивать работу транспортных узлов и отслеживать природные катаклизмы в режиме реального времени.



МИК оказывает поддержку участникам кластера в поиске партнеров и заказчиков, в частности, в агропромышленном секторе.



Всего в 15 межотраслевых кластерах МИК участвует более 1100 компаний, реализовавших свыше 140 проектов в различных областях, включая строительные технологии, робототехнику, биофармацевтику и коммунальные технологии.