Самый маленький Mac Mini с чипом M4 и новым дизайном появится на рынке в конце года.

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Компания Apple планирует выпустить новую версию своего популярного настольного компьютера Mac Mini в конце 2024 года. По информации Bloomberg, новинка станет самым компактным устройством в линейке Mac Mini и будет оснащена передовым чипом M4 с возможностями искусственного интеллекта.



Ожидается, что новый Mac Mini претерпит значительные изменения в дизайне, который оставался неизменным с 2010 года. По размерам устройство будет сопоставимо с Apple TV, хотя и несколько более вытянутое из-за необходимости размещения системы охлаждения. Корпус компьютера, как и прежде, будет выполнен из алюминия.



Источники, близкие к разработке, сравнивают внешний вид нового Mac Mini с iPad Pro в уменьшенном формате, но без экрана. Это говорит о стремлении Apple к максимальной компактности при сохранении высокой производительности.



Хотя точная стоимость новинки пока не объявлена, текущая версия Mac Mini начинается от $599. Несмотря на возможное удешевление производства, эксперты не берутся утверждать, что цена на новую модель будет ниже.