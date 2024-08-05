Новый разведывательный дрон НОАК скрытно наблюдает и маскируется под птиц.

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Китайские военные приняли на вооружение новый разведывательный беспилотник "Маленький сокол", имитирующий форму и движения птицы. Дрон, разработанный для морской пехоты НОАК, предназначен для скрытного наблюдения и разведки.



Эксперты отмечают, что птицеподобная форма позволяет дрону эффективно маскироваться, что открывает новые возможности в военных операциях. Однако некоторые специалисты подчеркивают, что эффективность такого беспилотника против радиотехнических систем может быть ограничена.



Военный эксперт Виктор Литовкин считает преждевременным давать оценку новинке, подчеркивая важность функционала дрона: "Главное, что он может, каков его функционал. Может ли он наблюдать за полем боя? Может ли он определять координаты?"



Эксперт также отметил потенциал использования подобных дронов для наведения артиллерии и не исключил появления в будущем дронов-камикадзе в виде птиц.