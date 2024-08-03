Увеличение гарантии до пяти лет из-за проблем с напряжением и синим экраном смерти (BSOD).

В ответ на участившиеся сообщения о сбоях и нестабильной работе процессоров Core 13-го и 14-го поколений, Intel объявила о продлении гарантии на эти чипы на два года. Решение затрагивает все коробочные версии процессоров с TDP от 65 Вт, увеличивая стандартную трехлетнюю гарантию до пяти лет.



Проблемы, приводящие к "синим экранам смерти" (BSOD) и возможным необратимым повреждениям процессоров, предположительно связаны с чрезмерным напряжением. Intel планирует выпустить обновление микрокода к середине августа для решения этой проблемы, однако оно не сможет восстановить уже поврежденные чипы. Пользователям, столкнувшимся со сбоями, рекомендуется обратиться в службу поддержки Intel для замены процессора.



Компания подчеркивает, что расширенная гарантия призвана развеять опасения пользователей и подтверждает приверженность качеству своей продукции. Intel также работает над способом быстрой идентификации поврежденных процессоров и обещает предоставить подробную информацию о процедуре продления гарантии в ближайшее время.



Владельцам OEM-систем с процессорами Intel 13-го и 14-го поколений рекомендуется обращаться к производителям своих устройств для уточнения условий гарантийного обслуживания. Компания отдельно отметила, что проблема не связана с окислением контактов, которая была устранена ранее в этом году.



Расследование потенциального коллективного иска против Intel в связи с этой проблемой уже начато.