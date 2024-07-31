Вместо этого Mate 70 получит улучшенную систему распознавания лиц 3D ToF.

Компания Huawei работает над созданием собственного ультразвукового сканера отпечатков пальцев для размещения под экраном смартфона. Однако, по данным инсайдера Digital Chat Station, новая технология не будет готова к выпуску серии Mate 70, презентация которой ожидается в ноябре этого года, с задержкой от изначально планируемого сентябрьского запуска.



В связи с этим, Huawei планирует сделать акцент на улучшенной системе распознавания лиц 3D ToF в Mate 70. Компания также рассматривает возможность полного отказа от других методов биометрической идентификации в этой серии.



Ожидается, что новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев дебютирует в серии Huawei Pura 80, выход которой намечен на первую половину 2025 года.