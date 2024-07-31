Компания Huawei работает над созданием собственного ультразвукового сканера отпечатков пальцев для размещения под экраном смартфона. Однако, по данным инсайдера Digital Chat Station, новая технология не будет готова к выпуску серии Mate 70, презентация которой ожидается в ноябре этого года, с задержкой от изначально планируемого сентябрьского запуска.
В связи с этим, Huawei планирует сделать акцент на улучшенной системе распознавания лиц 3D ToF в Mate 70. Компания также рассматривает возможность полного отказа от других методов биометрической идентификации в этой серии.
Ожидается, что новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев дебютирует в серии Huawei Pura 80, выход которой намечен на первую половину 2025 года.