Новая поисковая система от OpenAI обещает революционизировать поиск, предоставляя прямые ответы и актуальные данные.

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Компания OpenAI, создатель ChatGPT, анонсировала прототип новой поисковой системы SearchGPT, которая может изменить правила игры на рынке поисковых технологий. SearchGPT объединяет возможности современных моделей искусственного интеллекта с актуальной информацией из интернета.



Ключевые особенности SearchGPT:



1. Понимание естественного языка и контекста запросов

2. Предоставление прямых ответов вместо списка ссылок

3. Использование данных в реальном времени

4. Прозрачность источников информации



SearchGPT планируется интегрировать в ChatGPT, а также предоставить доступ к технологии сторонним разработчикам через API. Сейчас система находится на стадии прототипа, и OpenAI набирает 10 000 тестировщиков для ранних испытаний.



Эксперты отмечают, что появление SearchGPT может стать началом новой эры в поисковых технологиях. Google, долгое время доминировавшей в этой сфере, придется приложить значительные усилия, чтобы сохранить свои позиции на рынке.