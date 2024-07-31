Компания OpenAI, создатель ChatGPT, анонсировала прототип новой поисковой системы SearchGPT, которая может изменить правила игры на рынке поисковых технологий. SearchGPT объединяет возможности современных моделей искусственного интеллекта с актуальной информацией из интернета.
Ключевые особенности SearchGPT:
1. Понимание естественного языка и контекста запросов
2. Предоставление прямых ответов вместо списка ссылок
3. Использование данных в реальном времени
4. Прозрачность источников информации
SearchGPT планируется интегрировать в ChatGPT, а также предоставить доступ к технологии сторонним разработчикам через API. Сейчас система находится на стадии прототипа, и OpenAI набирает 10 000 тестировщиков для ранних испытаний.
Эксперты отмечают, что появление SearchGPT может стать началом новой эры в поисковых технологиях. Google, долгое время доминировавшей в этой сфере, придется приложить значительные усилия, чтобы сохранить свои позиции на рынке.